Приват підвищив ставки на довгі депозити

Банки починають реагувати на нові правила роботи з коштами клієнтів, запроваджені НБУ . Знову почали переглядати свої депозитні пропозиції великі фінустанови. Скільки вони зараз платять своїм приватним вкладникам, — у свіжому огляді «Мінфіна».

Населення продовжує нести гроші до банків. У лютому депозитний портфель усіх банків зріс, за даними НБУ, на 1,5% - до 937,1 млрд грн у всіх валютах. Гривневих депозитів побільшало на 8 млрд, або на 1,41%, — лише 588,6 млрд грн.

Валютні депозити у доларовому еквіваленті також зросли, хоча й не так значно — до $9,5 млрд (плюс $0,1 млрд).

При цьому дохідність вкладень підвищується вкрай повільно: минулого місяця середня дохідність гривневих депозитів склала 12,4% річних (плюс 0,2 в.п.) за рівня річної інфляції 24,9% за підсумками лютого.

На думку регулятора, правила гри на депозитному ринку скоригують нові правила роботи з коштами клієнтів. Нагадаємо, з 11 березня НБУ вкотре підвищив вимоги щодо обов'язкового резервування — суми коштів, які фінустанови зобов'язані заморожувати на коррахунках Нацбанку під гроші, що залучаються від фізосіб та юросіб.

Наприклад, під гривневі кошти, розміщені на поточних рахунках та «до запитання», банкіри повинні заморожувати на рахунках Нацбанку 20% від сум, залучених таким чином.

Крім цього, регулятор прикрив лазівку, що активно використовується фінансистами, що дозволяла уникати заморожування колосальних коштів під так звані «гарячі» гроші. З 11 травня нульова пільга щодо резервування поширюватиметься на гривневі вклади, лише якщо ті розміщені на термін від 3 місяців і більше.

Одночасно НБУ знизив (до 20% річних) ставку за депозитними сертифікатами овернайт, що скоротить заробітки банків на вільних коштах, які вони розміщують подобово у регулятора. Але відкрив нову можливість для заробітків — уже з 7 квітня фінансисти зможуть вкладатись у 3-місячні сертифікати НБУ під облікову ставку (25% річних).

Все це має збільшити зацікавленість банків щодо залучення коштів саме на термінові депозити. А це, зі свого боку, активізує зростання депозитних ставок.

Голова Нацбанку переконаний, що простір для підвищення ставок за гривневими депозитами банки мають. На його думку, зокрема, цьому сприятиме і збереження облікової ставки на рівні 25%.

«Частині банків буде цікаво попрацювати з нашим новим операційним дизайном та залучити більше термінових депозитів для максимізації прибутку за рахунок операцій з тримісячними депозитними сертифікатами. Ще частина банків просто не зможе залишитись осторонь. Тому після першої хвилі реакції банків, ми очікуємо на другу хвилю пожвавлення конкуренції, насамперед серед банків, які намагатимуться, принаймні, не втратити свої позиції на депозитному ринку», — пояснив голова НБУ Андрій Пишний.

Хто з банків переглянув ставки

Приватбанк підвищив ставки на вклади на 6, 9 та 12 місяців, додавши до їхньої дохідності по 3,5 в.п. Щоправда, і з таким підвищенням заробітки на депозитах у банку далекі від тих, що максимально пропонуються зараз ринком. Тепер за депозитами у гривні Приват платить приватним клієнтам 12,5% річних, 11,5% — за вкладами на 6 та 9 місяців.

По 2 в.п. до дохідності вкладів на 3 і 6 місяців додав Акордбанк, ставка за цими вкладами після підвищення становить 19% річних. 0,5 в.п. банк додав до ставки гривневих депозитів на 12 місяців і тепер сплачує за ними 17,5% річних. На 1 в.п. (до 5% річних) знижено ставку за безстроковими вкладами.

Укргазбанк знизив ставки за всіма терміновими вкладами у гривні. Найбільше дісталося вкладам на 3 міс: їхню дохідність банк зрізав відразу на 4 в.п. — до 11% річних. За 0,5 в.п. банк відібрав від ставок за вкладами на 6 та 12 місяців, та 1,5 в.п. — від вкладів на 9 місяців. Тепер за такими видами вкладів банк сплачує 15,5%, 17,5% та 16,5% річних відповідно.

Ідея Банк підвищив ставки за всіма терміновими вкладами у доларі та євро. За всіма видами пропонованих доларових строкових вкладів банк тепер сплачує 0,5% річних. Після підвищення ставок на всі види євровкладів, що пропонуються, банк платить за ними 0,4% річних.

Кредобанк підвищив на 0,49 в.п. дохідність вкладів у доларі терміном на 6 та 12 місяців до 0,5% річних. Ставки на вклади в євро на аналогічний термін подорожчали на 0,19 в.п. — до 0,2% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 14.03.2023−27.03.2023.

* Банк приймає вклади на суму від 50 тисяч гривень.

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 14.03.2023−27.03.2023.

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 26 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відранжовані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 14.03.2023−27.03.2023.

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.