Обсяг грошей фізосіб у банках встановив черговий рекорд: кому реально належать депозити

Більшість невеликих банків продовжують зберігати незмінними свої депозитні пропозиції для приватних клієнтів. За останні два тижні переписали дохідність окремих вкладів лише три фінустанови із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн. Скільки зараз можна заробити, розмістивши гроші на депозит у невеликому банку, та в якій валюті українці охочіше відкривають вклади, розповімо у свіжому огляді «Мінфіну».

Як змінилися пропозиції невеликих банків за 2 тижні

Банки неохоче переписують депозитні ставки і за останні два тижні зміни відбулися лише в цих фінустановах:

Агропросперіс додав до дохідності депозитів в гривні на 12 місяців 0,75 в.п. Тепер приватні клієнти заробляють на таких вкладах у цьому банку 17% річних.

Кредитвест Банк збільшив на 0,45 в.п. ставку за депозитами в гривні на 3 місяці і тепер платить за ними 17,2% річних.

Міжнародний інвестиційний Банк відкоригував ставки всієї лінійки вкладів у гривні (окрім 6-місячних): ставки вкладів на 12 і 9 місяців банк зрізав на 0,05 в.п. — до 16,2% річних. Натомість дохідність депозитів на 3 місяці зросла на 0,25 в.п. — до 15% річних.

Банк також переглянув свої пропозиції розміщення коштів на депозити в доларі. Ставки на вклади у цій валюті на 12 і 9 місяців збільшено на 0,4 в.п. — до 1,9% річних.

Хто нарощує вклади

Приватні вкладники продовжують накопичувати гроші у банках. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), на 1 листопада 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках досягла 1 534,8 млрд грн. За жовтень ця сума збільшилася на 19,4 млрд грн.

Як і раніше, у валютній структурі накопичень переважає гривня.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 листопада 2025 року:

вклади у національній валюті — 1 010,2 млрд грн (+12,2 млрд грн за жовтень 2025 року);

вклади в іноземній валюті — 524,6 млрд грн (+7,2 млрд грн за жовтень 2025 року).

Найактивніше гроші на своїх рахунках накопичують найбагатші власники депозитів — із розміром вкладу від 600 тис. грн і більше. За жовтень їх частка у загальній кількості приватних клієнтів банків залишилася незмінною — 0,6%. Але на цю мізерну частку припадає вже 51,02% всіх банківських вкладів, тоді як на 1 жовтня вона складала 50,81%. Також несуттєво приросла частка вкладів у діапазоні від 400 тис. грн до 600 тис грн. Частка таких вкладників від загальної кількості власників депозитів також залишилася незмінною — 0,38%.

Натомість частки вкладів із найменшими розміщеними на них сумами (від 10 грн до 200 тис. грн) скоротилися, хоча також несуттєво — із 27,64% на 1 жовтня до 27,54% на 1 листопада. Частка таких власників депозитів у загальній кількості вкладників також впала — з 56,93% до 56,89%.

Чому знижується частка валютних депозитів

Загалом від початку війни кошти клієнтів банків зросли з 1,5 трлн грн до майже 2,941 трлн грн. Про це йдеться у свіжому Рейтингу надійності банківських депозитів, за результатами 9 місяців 2025 року, від Standard Rating.

Там також підрахували, що частка валютних депозитів в українських банках поступово знизилась: з 35,98% до 32,19%.

«Однією з причин зниження частки коштів в іноземній валюті в українських банках є низькі ставки за депозитами в іноземній валюті. Низька частка валютних депозитів в українських банках спостерігалась на фоні значних обсягів нагромаджень готівкової валюти на руках у населення України», — йдеться у досліджені.

Втім, як зазначають його автори, головною проблемою банківської системи залишалась доволі висока частка коштів на вимогу в загальній ресурсній базі банків. За час війни така частка збільшилась з 68,3% до 70,71%.

Топ-10 рейтингу надійності банківських депозитів, за підсумками 9 місяців 2025 року, від Standard Rating виглядає так:

АТ «Креді Агріколь Банк» АТ КБ «Приватбанк» АТ «Райффайзен Банк» АТ «Правекс Банк» АТ «Кредобанк» АТ «Банк Кредит Дніпро» АТ «АБ «Радабанк» АБ «Укргазбанк» АТ «Ощадбанк» АТ «Укрсиббанк».

Водночас варто пам’ятати, що на час дії воєнного стану за банківськими вкладами фізичних осіб та ФОП (разом із нарахованими відсотками, якщо це був депозит) діє 100% гарантія. Тому вкладники можуть сміливо вибирати банк із найпривабливішими умовами розміщення депозиту. Як це зробити, «Мінфін» вже писав тут.

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 11.11.2025−24.11.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

Програма БОНУС до депозитів Оформіть вклад через «Мінфін» в одному з цих банків: Глобус, Кредитвест Банк, O.Bank. Оберіть банк та отримайте бонус!

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 11.11.2025−24.11.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 11.11.2025−24.11.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.