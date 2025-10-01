Банки заморозили депозитні ставки: як заробити на вкладі більше

Банки продовжують тримати паузу у перегляді дохідності вкладів. За останні сім робочих днів (станом на 30 вересня) індекси вкладів за депозитами фізосіб на всі строки як в гривні, так і в валюті залишилися незмінними. Але і в такій ситуації у власників депозитів залишається можливість збільшити заробітки на них. «Мінфін» спитав у банкірів, як це зробити.

За останні два тижні лише два банки із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн переглянули свої пропозиції для приватних клієнтів.

Бізбанк зрізав ставку на вклади в гривні на 12 місяців на 0,25 в.п. — до 16,45% річних. Дохідність депозитів у нацвалюті на 6 місяців тут схудла на 0,85 в.п. — до 16,35% річних.

Кліринговий Дім зменшив дохідність депозитів у гривні на 3 місяці на 0,5 в.п. і тепер платить за ними 16% річних. Банк також порізав ставки депозитів у ВКВ. На о,55 в.п. зменшено дохідність вкладів у доларі на 9 місяців, і на 0,5 в.п. — на 6 місяців. Тепер на вкладах у доларі на такі строки тут можна заробити 1,75% річних. На 0,25 в.п. — до 1,1% річних — банк знизив дохідність депозитів у євровалюті на 6 місяців, і на 0,1 в.п. — до 0,9% річних — на депозити в євро на 3 місяці.

Як заробляти на депозиті більше: поради банкірів

На прохання «Мінфіну» фінансисти дали свої поради вкладникам, як вибрати найвигідніші депозитні умови і заробляти більше, навіть коли ставки не рухаються.

Нагадаємо, що на період воєнного стану запроваджено 100% відшкодування за банківськими вкладами. Тобто, у разі визнання банку неплатоспроможним, його вкладники-фізичні особи отримають свої кошти у повному обсязі. Тому питання надійності банку нині навіть стоїть не так гостро, як до війни. Найпростіше далі — промоніторити депозитні пропозиції банків і відкрити депозит там, де пропонують найвищі ставки.

Насправді ж цей спосіб заробити на депозиті більше спрацьовує не завжди. Щоб вибирати найвигідніші депозити, фінансисти радять враховувати декілька ключових правил:

Перевіряємо, чи вигідно відкривати депозит там, де вже відкрито картку для щоденних розрахунків. Зазвичай, люди відкривають депозит у тому банку, на картку якого отримують дохід або яким користуються для щоденних розрахунків.

«Розміщувати депозит у банку, де ви отримуєте дохід і здійснюєте щоденні розрахунки, справді зручно. Це дозволяє уникнути зайвих переказів — кошти відразу можуть бути розміщені на депозит без додаткових дій. Керування фінансами в одному мобільному застосунку — це не лише комфорт, а й економія часу та коштів на комісіях. Ви маєте швидкий доступ до рахунку, контроль за станом депозиту та заощадження, які працюють без зайвих зусиль.

Окрім того, для постійних клієнтів часто діють спеціальні пропозиції: підвищені ставки, бонуси або лояльні умови дострокового зняття", — пояснює перевагу такого підходу Ірина Стрепетова, начальниця управління депозитних продуктів Sense Bank.

В пресслужбі Укргазбанку також відзначають низку переваг у розміщенні коштів на депозит у банку, в якому клієнт обслуговується та отримує дохід: «Не потрібно переказувати кошти до іншого банку, не потрібно надавати додаткові документи щодо джерел походження коштів, оскільки в цьому банку клієнт отримує дохід і вже ідентифікований та верифікований банком». Проте, там уточнюють, що не завжди ставки за депозитом в обслуговуючому банку є вигіднішими, ніж в інших банках.

Тому фінансисти радять завжди прораховувати (з огляду на ставки і всі накладні витрати), що вигідніше — відкрити депозит у тому ж банку, через який проходять всі поточні розрахунки, чи віддати перевагу іншому.

Дивимось не на ставку, а на дохідність. Найбільша ставка не завжди означає найбільший заробіток.

«При виборі відповідного інструменту заощаджень потрібно звернути увагу на додаткові комісії та витрати, які може понести клієнт. Тут важливо порівнювати не відносні цифри (відсоткові ставки), а абсолютні — суму чистого отриманого доходу», — радить Максим Гончарук, керівник проєктів управління продажів роздрібного бізнесу ОТП Банку.

Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку, вважає доцільним при виборі вкладу оцінити очікувану дохідність.

«Ставки завжди розраховуються у річному вимірі. Тому, навіть якщо пропонується ставка умовно 17% річних на вклад 6 місяців, то реально вона складе 8,5% на термін вкладу. Крім того, вартий уваги й рівень дохідності після сплати податків (23% від прибутку). Якщо оперувати середніми ставками, які станом на кінець вересня складають від 13% до 14,5% річних, то чистий дохід, залежно від терміну вкладу, може скласти в середньому 9,5−12% річних», — уточнює він.

Також важливо, як нараховуються і виплачуються відсотки:

якщо відсотки капіталізуються (додаються до суми вкладу), то навіть при нижчій ставці власник депозиту у результаті може отримати більший дохід.

якщо відсотки щомісяця виплачуються на картку, кінцева дохідність може бути меншою.

Обираємо депозит із поповненням або без, залежно від фінансових цілей. Як пояснили «Мінфіну» у пресслужбі Укргазбанку, якщо особа планує накопичувати кошти, то краще оформлювати депозит із можливістю поповнення. Якщо на меті виключно збереження вже наявних коштів, умова поповнення вкладу є не обов'язковою.

«Депозит із поповненням дає можливість регулярно відкладати кошти, фіксуючи при цьому відсоткову ставку, і поступово збільшувати дохід за рахунок додаткових внесків.

Якщо мета клієнта — накопичувати поступово і збільшувати свій дохід, оптимальним вибором буде депозит із поповненням. Якщо ж головне — розмістити готову суму на надійних умовах та отримати стабільний прибуток, тоді краще вибрати депозит без можливості поповнення", — додає Ірина Стрепетова із Sense Bank.

Використовуємо бонуси і слідкуємо за акціями, які проводять банки. Банки часто стимулюють вкладників додатковими бонусами. Це може бути +0,25−1% до ставки за виконання певних умов, як-от:

великі суми депозитів;

оформлення онлайн;

автоматичне продовження вкладу;

спеціальні умови для пільгових категорій;

спеціальні умови для преміум-клієнтів.

«Наприклад, ми пропонуємо клієнтам підвищену ставку при розміщенні депозиту через мобільний додаток Sense SuperApp, причому розмір бонусу залежить від суми вкладу. Крім того, постійним клієнтам доступні додаткові переваги, які дозволяють збільшити дохід при повторному розміщенні коштів або пролонгації депозиту» — розповідає Ірина Стрепетова із Sense Bank.

За словами Дмитра Замотаєва із Глобус Банку, під час акцій банки готові запропонувати новим клієнтам «вітальний бонус» до базових ставок, який зазвичай становить 0,5−1 в.п.

«Однак, щоб не було надмірних сподівань, варто звернути увагу на розмір базових ставок у співвідношенні до його терміну (наразі середні ставки за гривневими вкладами складають 13−14,5% річних, при цьому найвища дохідність спостерігається на вклади терміном 6−9 міс. і 1 рік; середні ставки — це непоганий орієнтир для клієнта)», — радить він.

Максим Гончарук із ОТП Банку також нагадує, що акції та бонуси, що пропонуються на ринку, мають тимчасовий ефект. Вони, хоча й можуть дати клієнту додатковий профіт, але «тут потрібно зважувати не тільки на додаткові бонуси, які можна отримати, але і можливі потенційні витрати, пов’язанні з обслуговуванням рахунку/переказом коштів та комісіями щодо інших продуктів».

Диверсифікуємо заощадження. Всі без виключення фінансисти, з якими спілкувався «Мінфін», наголошують на необхідності диверсифікувати свої заощадження. «Це основний принцип управління ризиками у фінансах. Він допомагає захистити накопичення від непередбачуваних подій, таких як інфляція, падіння курсу валют. Найпростіший спосіб диверсифікувати заощадження — це розподіл коштів між різними валютами та строками розміщення», — говорять у пресслужбі Укргазбанку.

Максим Гончарук із ОТП Банку додає, що «сценарії диверсифікації залежать від цілей, які переслідує споживач, їхньої глибини у часі та готовності приймати ризики».

«Якщо мова йде про бажання заощадити певну суму коштів та захистити їх від інфляції у короткостроковій перспективі з мінімальним ризиком, то найкращим рішенням буде депозит у національній валюті, який дозволяє отримати додатковий дохід у вигляді %. Якщо дивитися в середньострокову та довгострокову перспективу, то тут має бути комбінація валют, у якій номіновані заощадження, та використання додаткових фінансових інструментів для отримання доходу, для прикладу, такого, як ОВДП», — додає він.

На думку Дмитра Замотаєва із Глобус Банку про диверсифікацію доречно говорити, якщо йдеться про суму від 500 тис. грн і більше.

«Диверсифікація — це не лише розміщення коштів на різний термін чи, наприклад, в різних банках. Це і можливість придбання ОВДП, золотих зливків чи відкриття валютних вкладів. Тобто чим більше у людини коштів, тим більше варіантів для заощаджень. А співвідношення цих інструментів вже залежатиме від намірів самого клієнта.

Наприклад, придбання золота — це гра надовго, короткострокові вклади — це фіксація найвищих ставок й отримання доходу вже за деякий час. Валютні вклади — це, радше, «сейф» із відповідними безпековими гарантіями. А придбання ОВДП, окрім, власне, належної суми, вимагає ще й певних специфічних знань", — говорить Дмитро Замотаєв.

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 16.09.2025−29.09.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 16.09.2025−29.09.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 16.09.2025−29.09.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.