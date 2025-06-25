Невеликі банки змінили стратегію залучення коштів у населення

Малі банки тримають ставки майже без змін. Які умови вони зараз пропонують приватним клієнтам, — читайте у свіжому огляді «Мінфіну».

Малі банки, так само як і великі, майже не рухаються у питанні зміни дохідності гривневих вкладів. Основна причина — очікування на вщухання темпів інфляції (у травні у річному вимірі вона склала 15,9%) і, відповідно, зниження облікової ставки, та, можливо, інших робочих ставок регулятора.

Цього року НБУ двічі підвищував облікову та ставку за депозитними сертифікатами, щоб підтримати попит на гривневі інструменти. У результаті, йдеться у свіжому Звіті «Про фінансову стабільність», залучення коштів для банків подорожчало.

Малі банки завершують червень на майже тих самих рівнях депозитних ставок у нацвалюті, що й у травні. Середні ставки за вкладами на 3 місяці скоротились на 0,09 в.п. — до 14,1% річних, на 1 рік — зросли на 0,04 в.п. — до 14,66% річних, а дохідність вкладів на 6 та 9 місяців не змінилась, залишившись на рівні 14,65% та 14,28% річних відповідно.

«Зі зниженням інфляційного тиску ринкові ставки очікувано рушать донизу, що посилить тиск на маржу вже через зниження дохідності активів. Банкам варто враховувати ці ризики під час планування структури активів та більшою мірою покладатися на інструменти зі стабільнішими дохідностями, наприклад, кредити», — йдеться у Звіті. Тобто Нацбанк знову закликає підлеглих відмовитись від легких заробітків на його депозитних сертифікатах і знову згадати про своє призначення кровоносної системи економіки, розширюючи кредитування.

Нацбанк також натякає, що дотримуватиметься жорсткої монетарної політики.

«Однією з передумов зниження інфляційного тиску є підтримання жорсткої монетарної політики. Посилення монетарних умов із кінця минулого року сприяло

зростанню відсоткових ставок за заощадженнями та підтримало інвестиції населення й бізнесу в гривневі строкові інструменти», — переконані в НБУ.

Водночас аналітики вважають, що у державній фінсистемі склався дефіцит саме гривні та надлишок інвалюти, а отже, державі варто було б задуматись над тим, щоб залучати через ефективні фінінструменти ці кошти на фінансування оборони.

Натомість банки зберігають за валютними депозитами мізерні ставки, пояснюючи це відсутністю широкого вибору ефективних інструментів заробітків на залученій ВКВ.

Як банки змінювали ставки

Бізбанк додав 0,25 в.п. до дохідності вкладів у гривні на пів року і тепер платить за ними 16,35% річних. Відсотки річних вкладів в євро збільшились тут на 0,75 в.п. — до 0,85% річних, піврічних — на 0, 65 в.п. — до 0,75% річних, і тримісячнх — на 0,55 в.п. — до 0,65% річних.

Банк Український капітал порізав ставку за гривневими депозитами на 3 місяці відразу на 1 в.п. — до 13,5% річних.

РВС Банк зменшив дохідність річних вкладів у доларі та євро на 0,05 в.п. — до 1,9% річних.

Кристалбанк знизив всі ставки за вкладами в євро. Після змін банк платить найбільше за річними вкладами (1,35% річних), заробітки за піврічними «схудли» до 1,15% річних, за тримісячними — до 1% річних.

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Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 10.06.2025−23.06.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 10.06.2025−23.06.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 10.06.2025−23.06.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.