25 березня 2026, 19:02

НБУ повністю задовольнив попит банків на готівкову валюту: дефіциту на ринку немає

Національний банк України оприлюднив результати чергових операцій із підкріплення кас комерційних банків готівковою іноземною валютою, що відбулися у середу, 25 березня. Дані свідчать про стабілізацію логістики та відсутність ажіотажного попиту серед фінустанов, повідомляє пресслужба регулятора.

Фото: НБУ

Підсумки операцій

Результати операцій НБУ з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою, що відбулися 25 березня:

  • оголошений обсяг операцій — $50 млн та 10 млн євро;
  • кількість учасників — один банк;
  • загальний обсяг заявок — $40 млн;
  • заявки задоволені в повному обсязі.

У Нацбанку підкреслюють, що протягом останніх двох з половиною тижнів (9−25 березня) пропозиція валюти від регулятора стабільно перевищувала запити банків. Це є прямим підтвердженням того, що банківська система не відчуває дефіциту готівкового долара чи євро.

Контекст: превентивні заходи НБУ

Нагадаємо, що рішення про проведення таких операцій було ухвалене правлінням НБУ ще 6 березня 2026 року. Це був превентивний крок, спричинений логістичними труднощами — зокрема, через незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини.

«Відповідні операції НБУ жодним чином не впливають на обсяг міжнародних резервів України», — підкреслив регулятор.

«Мінфін» писав, що державний Ощадбанк повністю припинив транспортування іноземної готівки з європейських країн через безпрецедентний арешт своїх інкасаторських автомобілів угорськими правоохоронцями. Наразі дефіцит валюти на внутрішньому ринку перекривається виключно за рахунок резервів центробанку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
