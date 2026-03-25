НБУ повністю задовольнив попит банків на готівкову валюту: дефіциту на ринку немає

Національний банк України оприлюднив результати чергових операцій із підкріплення кас комерційних банків готівковою іноземною валютою, що відбулися у середу, 25 березня. Дані свідчать про стабілізацію логістики та відсутність ажіотажного попиту серед фінустанов, повідомляє пресслужба регулятора.

Підсумки операцій

Результати операцій НБУ з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою, що відбулися 25 березня:

оголошений обсяг операцій — $50 млн та 10 млн євро;

кількість учасників — один банк;

загальний обсяг заявок — $40 млн;

заявки задоволені в повному обсязі.

У Нацбанку підкреслюють, що протягом останніх двох з половиною тижнів (9−25 березня) пропозиція валюти від регулятора стабільно перевищувала запити банків. Це є прямим підтвердженням того, що банківська система не відчуває дефіциту готівкового долара чи євро.

Контекст: превентивні заходи НБУ

Нагадаємо, що рішення про проведення таких операцій було ухвалене правлінням НБУ ще 6 березня 2026 року. Це був превентивний крок, спричинений логістичними труднощами — зокрема, через незаконне захоплення інкасаторських машин Ощадбанку на території Угорщини.

«Відповідні операції НБУ жодним чином не впливають на обсяг міжнародних резервів України», — підкреслив регулятор.

«Мінфін» писав, що державний Ощадбанк повністю припинив транспортування іноземної готівки з європейських країн через безпрецедентний арешт своїх інкасаторських автомобілів угорськими правоохоронцями. Наразі дефіцит валюти на внутрішньому ринку перекривається виключно за рахунок резервів центробанку.