ПриватБанк запустив програму кешбеків для клієнтів, які отримують міжнародні грошові перекази через систему Ria Money Transfer на картки ПриватБанку платіжної системи Mastercard.
25 березня 2026, 12:34
Приватбанк запустив кешбеки за міжнародні перекази Ria
Що відомо
Починаючи з 25 березня до 25 липня 2026 року одержувачі переказів на суму від 2 тис. грн в еквіваленті автоматично братимуть участь у щомісячному розіграші кешбеку в розмірі 2 тис. грн.
Загалом протягом дії акції кешбек планують нарахувати 100 клієнтам — по 25 переможців щомісяця. Один клієнт може отримувати виплату на кожному етапі акції.
Окремо передбачено гарантований кешбек для нових користувачів сервісу: клієнти, які не отримували переказів через Ria понад три місяці, можуть отримати 5% від суми першого переказу (але не більше 200 грн), якщо активують пропозицію у програмі лояльності банку «Привіт» в застосунку Приват24.
Джерело: Мінфін
