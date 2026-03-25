Приватбанк запустив кешбеки за міжнародні перекази Ria

ПриватБанк запустив програму кешбеків для клієнтів, які отримують міжнародні грошові перекази через систему Ria Money Transfer на картки ПриватБанку платіжної системи Mastercard .

Що відомо

Починаючи з 25 березня до 25 липня 2026 року одержувачі переказів на суму від 2 тис. грн в еквіваленті автоматично братимуть участь у щомісячному розіграші кешбеку в розмірі 2 тис. грн.

Загалом протягом дії акції кешбек планують нарахувати 100 клієнтам — по 25 переможців щомісяця. Один клієнт може отримувати виплату на кожному етапі акції.

Окремо передбачено гарантований кешбек для нових користувачів сервісу: клієнти, які не отримували переказів через Ria понад три місяці, можуть отримати 5% від суми першого переказу (але не більше 200 грн), якщо активують пропозицію у програмі лояльності банку «Привіт» в застосунку Приват24.