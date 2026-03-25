ПУМБ збільшує кредитний ліміт по карткам до 500 000 грн

ПУМБ збільшив можливості кредитної картки ВСЕМОЖУ Online — відтепер максимальний кредитний ліміт для фізичних осіб складає 500 000 гривень. Така сума кредитного ліміту є однією з найбільших на українському фінансовому ринку.

Кредитку ПУМБ з єдиним лімітом на користування всіма кредитними продуктами можна оформити за декілька кліків у мобільному застосунку банку. ВСЕМОЖУ Online оформлюється швидко без довідок про доходи, з будь-якої точки світу та навіть із іноземним номером телефону. Відкритий єдиний кредитний ліміт діє для миттєвого оформлення усіх кредитних продуктів банку.

Фізичну картку можна отримати у найближчому відділенні ПУМБ або замовити у доставку картки поштою по Україні чи за кордон

ВСЕМОЖУ Online — це фінансова свобода у вашому смартфоні

кредитний ліміт до 500 000 грн

пільговий період до 62 днів без нарахування відсотків за умови своєчасного погашення заборгованості за минулий місяць

вигідна процентна ставка — 2,99% на місяць після завершення пільгового періоду

підвищений кешбек за купівлі кредитними коштами

0% комісії за купівлю валюти за власні та кредитні кошти

Реальна річна процентна ставка:

35,88% — лише оплати карткою

44,28% — оплати, перекази, зняття готівки

Мінімальний строк — не встановлено, максимальний строк — 240 місяці з автоматичною пролонгацією.

Що ще отримує клієнт ПУМБ

Вигідний та зручний мобільний застосунок, де є всі необхідні функції для життя в Україні та за кордоном. А саме:

Більше ніж 150 необхідних функцій та сервісів онлайн

Найбільшу в Україні програму лояльності у застосунку

Більше 200 кешбек-пропозицій. 100+ партнерських з підключенням в один клік, ще 100+ у «Крамниці кешбеків», де кешбек нараховується за оплату готівкою чи картками інших банків

Програма вдячності для донорів крові з підвищеним кешбеком від банку та партнерів

Персональну знижку на обмін валюти: 0.05 грн (для USD, EUR, GBP) та 0.02 грн (для PLN). Діє як при купівлі так і при продажі валюти.

Автоматичну купівлю і продаж валюти за бажаним курсом клієнта та графіки курсів валют

Персональні програми лояльності та винагороди за завдання

Спеціальний набір сервісів для українців за кордоном: реєстрація за іноземним номером, можливість кредитування, кешбек, привабливі тарифи на користування в Європі

8 міжнародних платіжних систем для переказів

Безлімітні та безкоштовні перекази валюти між родичами

SWIFT з розширеним переліком категорій

«Сплачуйте частинами» з оплатою товарів на другий місяць після покупки, термін до 24 місяців у понад 2600 магазинах.

Персональну статистику витрат і доходів клієнта у застосунку

Liveness — покращений захист від шахрайства

Фінансову академія, де навчають клієнта фінансової грамотності та користуватися усіма перевагами застосунку

AI при сплаті послуг — сканування реквізитів IBAN та АІ асистент підтримки у чатах

І все це в одному застосунку ПУМБ, де є можливість персоналізації інтерфейсу під потреби кожного клієнта.

«ПУМБ пропонує кращі можливості для фізичних клієнтів. Наші продукти та рішення завжди несуть вигоду та більше фінансової свободи. Ми збільшили максимальний кредитний ліміт до 500 тисяч гривень, щоб наші клієнти могли впевнено реалізовувати як щоденні витрати, так і великі покупки з однією карткою ВСЕМОЖУ Online. Бо з ПУМБ завжди вигідно та зручно», — коментує Дмитро Поліщук, заступник Голови Правління ПУМБ з роздрібного бізнесу.

