Приватбанк інтегрував у мобільний застосунок Приват24 новий інструмент для автоматизації розрахунків — сканер IBAN. Технологія покликана спростити процес оплати за реквізитами, мінімізуючи ручне введення даних та ризик виникнення помилок. Про це повідомляє пресслужба банку.
25 березня 2026, 16:13
Приватбанк запустив IBAN-сканер у Приват24
Як працює технологія
Нова функція базується на алгоритмах автоматичного розпізнавання тексту. Користувачеві достатньо навести камеру смартфона на номер рахунку у квитанції, виписці або навіть на екрані іншого пристрою. Система миттєво ідентифікує 29-значний код та автоматично заповнює платіжну форму.
Де знайти нову опцію
У застосунку Приват24 потрібно перейти до розділу «Платежі» → «За реквізитами» та натиснути на іконку сканера у полі введення.
У банку зазначають, нова функція буде корисна для оплати комунальних послуг, податків, сервісів або переказів фізичним особам-підприємцям
Джерело: Мінфін
