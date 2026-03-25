Приватбанк запустив IBAN-сканер у Приват24

Приватбанк інтегрував у мобільний застосунок Приват24 новий інструмент для автоматизації розрахунків — сканер IBAN. Технологія покликана спростити процес оплати за реквізитами, мінімізуючи ручне введення даних та ризик виникнення помилок. Про це повідомляє пресслужба банку.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як працює технологія

Нова функція базується на алгоритмах автоматичного розпізнавання тексту. Користувачеві достатньо навести камеру смартфона на номер рахунку у квитанції, виписці або навіть на екрані іншого пристрою. Система миттєво ідентифікує 29-значний код та автоматично заповнює платіжну форму.

Де знайти нову опцію

У застосунку Приват24 потрібно перейти до розділу «Платежі» → «За реквізитами» та натиснути на іконку сканера у полі введення.

У банку зазначають, нова функція буде корисна для оплати комунальних послуг, податків, сервісів або переказів фізичним особам-підприємцям