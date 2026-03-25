Фонд розпочав реструктуризацію кредитів у РВС Банку

Реструктуризація кредитів

«Розгортання програм реструктуризації для позичальників АТ „РВС БАНК“ є важливим етапом роботи з активами цього банку. Перші кроки щодо погодження умов для юридичних осіб демонструють готовність бізнесу до врегулювання заборгованості на взаємовигідних умовах. Ми очікуємо, що після укладення відповідних договорів це забезпечить додаткові надходження та сприятиме позитивній динаміці задоволення вимог кредиторів», — зазначила директорка Департаменту ліквідації банків Фонду гарантування вкладів Тетяна Старцева.

На сьогодні понад 98% суб'єктів господарювання-позичальників банків, які звернулись до банку-кредитора, що ліквідується Фондом, щодо реструктуризації кредиту, отримали позитивне рішення. З них понад 93% виконують умови погашення боргу.

Зазначимо, що для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Строк дії таких умов продовжено до 31 серпня 2026 року. Для позичальників-фізичних осіб застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів, 1 тис. грн — для інших кредитів (окрім карткових кредитів на понад 100 тис. грн — для таких кредитів погашення має становити 5 тис. грн на місяць). Позичальник може повністю погасити кредит на прийнятних умовах протягом періоду ліквідації банку.

Якщо кредитна заборгованість не погашається у повному обсязі протягом строку ліквідації банку, то залишок заборгованості за реструктуризованими кредитами продається в останню чергу.

Для приєднання фізичних осіб до програми реструктуризації фізична особа-позичальник має подати до банку заяву про приєднання до Умов погашення заборгованості та здійснити платіж у погашення заборгованості за кредитним договором у визначеному порядку