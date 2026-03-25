Плюс 10 млрд за місяць: найбагатші українці продовжують стрімко нарощувати капітал у банках

Поки українська економіка стикається з інфляційними викликами, фінансові показники найзаможнішої частини населення б'ють нові рекорди. Лише за один місяць (лютий 2026 року) крихітна група вкладників, чиї рахунки перевищують 5 мільйонів гривень, поповнила свої банківські депозити ще на 10 мільярдів гривень. Про це йдеться у депозитному огляді «Мінфіну».

Аномальний приріст у «Клубі 0,03%»

Частка українців, які тримають на депозитах понад 5 млн грн, залишається статистичною похибкою — це всього 0,03% від загальної кількості фізичних осіб-вкладників.

Проте саме ця мікроскопічна група генерує левову частку нового капіталу в банківській системі:

Станом на 1 лютого в їхньому розпорядженні перебувало 16,07% від усіх банківських заощаджень громадян.

Вже на 1 березня цей показник зріс до 16,31%.

У реальних грошах ця зміна означає, що за 28 днів найзаможніші українці принесли в банки додаткові 10 млрд грн вільної ліквідності.

Тотальна монополізація заощаджень

Стрімке збагачення верхівки відбувається на тлі загальної концентрації капіталу в руках вузького прошарку клієнтів. Статистика розкриває реальну картину розшарування:

Вкладники з рахунками від 600 тис. грн і більше становлять менше 1% від усіх клієнтів.

При цьому ця група контролює 53% усіх грошей, розміщених фізичними особами в українських банках.

Це означає, що понад половина всіх роздрібних банківських ресурсів країни належить менш ніж одному відсотку населення, тоді як решта 99% громадян ділять між собою меншу частину фінансового пирога.

Чому це важливо

Для заможної категорії населення високі відсоткові ставки за депозитами перетворилися на інструмент генерації пасивного доходу. Вони капіталізують свої надприбутки в умовах, коли реальні доходи більшості громадян з'їдає інфляція та зростання тарифів. Банківська система, пропонуючи високу дохідність за рахунок державних депозитних сертифікатів, фактично працює як механізм подальшого збагачення тих, хто вже має багатомільйонні статки.