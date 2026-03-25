Плюс 10 млрд за місяць: найбагатші українці продовжують стрімко нарощувати капітал у банках

Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
25 березня 2026, 19:45

Плюс 10 млрд за місяць: найбагатші українці продовжують стрімко нарощувати капітал у банках

Поки українська економіка стикається з інфляційними викликами, фінансові показники найзаможнішої частини населення б'ють нові рекорди. Лише за один місяць (лютий 2026 року) крихітна група вкладників, чиї рахунки перевищують 5 мільйонів гривень, поповнила свої банківські депозити ще на 10 мільярдів гривень. Про це йдеться у депозитному огляді «Мінфіну».

Поки українська економіка стикається з інфляційними викликами, фінансові показники найзаможнішої частини населення б'ють нові рекорди.

Аномальний приріст у «Клубі 0,03%»

Частка українців, які тримають на депозитах понад 5 млн грн, залишається статистичною похибкою — це всього 0,03% від загальної кількості фізичних осіб-вкладників.

Проте саме ця мікроскопічна група генерує левову частку нового капіталу в банківській системі:

  • Станом на 1 лютого в їхньому розпорядженні перебувало 16,07% від усіх банківських заощаджень громадян.
  • Вже на 1 березня цей показник зріс до 16,31%.

У реальних грошах ця зміна означає, що за 28 днів найзаможніші українці принесли в банки додаткові 10 млрд грн вільної ліквідності.

Тотальна монополізація заощаджень

Стрімке збагачення верхівки відбувається на тлі загальної концентрації капіталу в руках вузького прошарку клієнтів. Статистика розкриває реальну картину розшарування:

  • Вкладники з рахунками від 600 тис. грн і більше становлять менше 1% від усіх клієнтів.
  • При цьому ця група контролює 53% усіх грошей, розміщених фізичними особами в українських банках.
  • Це означає, що понад половина всіх роздрібних банківських ресурсів країни належить менш ніж одному відсотку населення, тоді як решта 99% громадян ділять між собою меншу частину фінансового пирога.

Чому це важливо

Для заможної категорії населення високі відсоткові ставки за депозитами перетворилися на інструмент генерації пасивного доходу. Вони капіталізують свої надприбутки в умовах, коли реальні доходи більшості громадян з'їдає інфляція та зростання тарифів. Банківська система, пропонуючи високу дохідність за рахунок державних депозитних сертифікатів, фактично працює як механізм подальшого збагачення тих, хто вже має багатомільйонні статки.

Автор:
Ірина Рибніцька
Журналіст Ірина Рибніцька
Пише на теми: Податки, інвестиції, бізнес, фінанси, банки
За участю:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Джерело: Мінфін
Новини по темі
Всі новини
