24 березня 2026, 13:00

Власний європейський IBAN у смартфоні: як вигідно отримувати перекази з ЄС через àбанк (А-Банк)

Для українців, які працюють із європейськими замовниками, отримують зарплату в ЄС або допомогу від близьких, питання «як отримати гроші без шалених комісій» стає дедалі актуальнішим. Традиційні методи часто лякають складністю реквізитів та непередбачуваними зборами банків-посередників.

Для українців, які працюють із європейськими замовниками, отримують зарплату в ЄС або допомогу від близьких, питання «як отримати гроші без шалених комісій» стає дедалі актуальнішим.

àбанк (А-Банк) запропонував рішення, що фактично стирає фінансові кордони: кожен клієнт може отримати персональний європейський рахунок (IBAN). Це дозволяє приймати кошти через систему SEPA так само просто, як звичайний переказ всередині країни.

У чому унікальність SEPA-рахунку від àбанку (А- Банку)?

Головна фішка — це гнучкість та відсутність зайвих витрат. Ось ключові переваги:

1. Комісія за зарахування — 0%. Скільки відправили з Європи — стільки прийшло на вашу картку. Жодних прихованих платежів від банків-кореспондентів.

2. Один IBAN — дві можливості. Ви формуєте реквізити один раз, але самі обираєте, куди зарахувати кошти:

  • На картку в євро: щоб зберігати кошти у валюті.
  • На картку в гривні: кошти автоматично конвертуються за вигідним курсом, і ви одразу можете ними користуватися в Україні.

3. Особисті реквізити. Відправник бачить вас як отримувача (Individual IBAN), що гарантує безпеку та швидкість проходження платежу (зазвичай від кількох годин до одного робочого дня).

4. Цілодобова підтримка. Якщо виникнуть питання щодо заповнення реквізитів, підтримка àбанку працює 24/7 у будь-якому зручному месенджері.

Як отримати реквізити у застосунку àbank24?

Більше не потрібно йти до відділення чи заповнювати паперові анкети. Все робиться за кілька кліків:

  1. Відкрийте застосунок àbank24.

  2. Перейдіть у меню «Міжнародні перекази».

  3. Оберіть пункт «SEPA».

  4. Тут ви побачите свій персональний IBAN та зможете обрати картку для зарахування (валютну або гривневу).

Ці реквізити можна одразу скопіювати та надіслати роботодавцю або родичам у ЄС. Для них цей платіж буде звичайним внутрішнім переказом по Європі, що значно спрощує процес відправки.

Порівняння способів отримання коштів з Європи

Характеристика

SEPA в àбанку (А-Банку)

Звичайний SWIFT-переказ

Комісія банку

0%

Від 0,5% до 1% + фікс. збір

Комісії посередників

Відсутні

Можуть сягати 20−40 євро

Вибір валюти зарахування

Грн або Євро (на вибір)

Зазвичай тільки валюта рахунку

Швидкість

Від 2 годин до 1 дня

До 3−5 робочих днів

Висновок

Завдяки інтеграції SEPA-платежів, àбанк (А-Банку) став зручним «містком» між Україною та Європою. Можливість отримувати кошти напряму на гривневу картку без комісій робить цей інструмент ідеальним для фрілансерів та всіх, хто цінує швидкість і прозорість.

Джерело: àбанк
