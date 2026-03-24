24 березня 2026, 19:45

Ощадбанк зупинив ввезення валюти після арешту інкасаторів в Угорщині

Державний Ощадбанк повністю припинив транспортування іноземної готівки з європейських країн через безпрецедентний арешт своїх інкасаторських автомобілів угорськими правоохоронцями. Наразі дефіцит валюти на внутрішньому ринку перекривається виключно за рахунок резервів центробанку. Про це розповів Голова правління банку Юрій Каціон під час брифінгу на «Інтерфакс-Україна».

Ризик валютного дефіциту

За словами Каціона, хоча поточний попит тимчасово покривається ресурсами Національного банку, ситуація вимагає швидкого вирішення через значні обсяги ринку та потребу системи в регулярному наповненні готівкою.

Проблема ускладнюється тим, що Ощадбанк залишається єдиною комерційною фінансовою установою в країні, яка має чинну ліцензію на транскордонне перевезення таких специфічних вантажів територією Євросоюзу. До інциденту подібні логістичні рейси виконувалися майже щотижня.

Мільярдні обороти зупиненого маршруту

Масштаби заблокованого каналу постачання є критичними для українського ринку. Протягом 2025 року державний банк забезпечив надходження готівкової іноземної валюти для інших українських банків. Сумарний обсяг завезених коштів склав:

  • Близько $1 млрд;
  • Приблизно €800 млн.

Крім того, через власну мережу кас Ощадбанк провів значні обсяги валютообмінних операцій з населенням. Громадяни продали банку $1,45 млрд та €387 млн, тоді як обсяг купівлі склав близько $522 млн та €82 млн відповідно.

Угорський слід: підозра у відмиванні коштів

Криза розпочалася 5 березня, коли правоохоронні органи Угорщини затримали два броньовані автомобілі Ощадбанку. Транспортні засоби перевозили іноземну валюту та банківські метали в рамках офіційної угоди з австрійською групою Райффайзен Банк. Українська сторона наполягає, що вантаж був оформлений з чітким дотриманням міжнародних стандартів та митних вимог ЄС.

Однак Національна податкова та митна служба Угорщини ініціювала кримінальне провадження за підозрою у відмиванні грошей. Ситуація набула максимального рівня серйозності після того, як до розслідування залучили угорський Центр боротьби з тероризмом. Загалом з початку поточного року через територію Угорщини до України було ввезено понад $900 млн, €420 млн готівкою, а також 146 кілограмів золотих злитків.

Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка. Фінанси. Інвестиції. Фондові та валютні ринки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Коментарі - 3

Exba
24 березня 2026, 20:07
А если везти из Вены через Чехию и Польшу, чтоб обогнуть Венгрию и Словакию?
kadaad1988
24 березня 2026, 20:09
У них на это просто нехватает мозгов!
w39932
24 березня 2026, 20:59
Схему вскрыли, тараканье кто куда бросилось. Больше никак не смогут вывозить черный кеш по привычному маршруту
