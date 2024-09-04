Серпень малі банки закінчили підвищенням дохідності коротких гривневих депозитів. Ставки тримісячних вкладів за місяць зросли на 0,29 в.п. За всіма іншими строковими вкладами вони зменшились: на 9-місячні — на 0,26 в.п., піврічні — на 0,22 в.п., річні — на 0,21 в.п. Які заробітки на вкладах наразі пропонують приватним клієнтам банки із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».
Невеликі банки у серпні підвищили дохідність 3-місячних депозитів: із чого почали вересень
Найвищі середні ставки з-поміж учасників огляду в серпні тримались за гривневими вкладами на термін 9 місяців (14,22% річних). Середня дохідність за тримісячними та річними вкладами зрівнялася до 14,14% річних, найнижча середня ставка була на піврічні вклади — 13,73% річних.
На початку вересня річні ставки тупцюють на місці, середні ставки за вкладами на 6 та 9 місяців зросли в межах статистичної похибки (на 0,03 в.п. та 0,06 в.п. відповідно), а на тримісячні - за два тижні знизились на 0,53 в.п.
Загалом із початку року середня дохідність саме цих строкових вкладів скоротилась найбільше — на 1,54 в.п. Піврічні втратили 1,39 в.п., 9-місячні — 1,29 в.п., а річні — 1,12 в.п. Станом на 4 вересня 3-місячні депозити у малих банків-учасників огляду мають найменшу середню дохідність серед інших строкових вкладів — 13,46% річних.
Зниження привабливості гривневих вкладів вже відображено у звітності НБУ за липень: у 7 малих банків-учасників депозитного огляду цього місяця спостерігалися скорочення портфелів строкових вкладів у нацвалюті, порівнюючи з попереднім місяцем. У 9 фінустановах вкладники забирали гривню з безстрокових вкладів, в п'яти — скорочувались портфелі строкових вкладів у нацвалюті. Однак і ситуація з вкладами у ВКВ не сильно відрізнялася.
«Суто теоретично, ситуацію можна було змінити, підвищивши дохідність валютних вкладів. Проте варто розуміти, що українські банки сильно обмежені в доступних інструментах подальшого вкладення цих коштів. Кредитування в валюті сильно обмежене, ставки за ОВДП, номінованими в валюті, також не дозволяють фінустановам пропонувати більші відсотки за валютними вкладами», — пояснює директорка з маркетингу Юнекс банку Аліна Компанець.
При цьому на ринку є доволі привабливі, на її думку, пропозиції на рівні 2% річних в доларі та 1% в євро.
«Але не менш очевидно, що навіть 2−2,5% річних у валюті — занадто слабкий аргумент для українців, які бачать в доларах та євро насамперед інструмент захисту заощаджень від курсових коливань.
Звісно, навіть ці декілька відсотків річних на фоні інфляції в США, що уповільнилася до 2,9% у липні, є раціональним аргументом за розміщення заощаджень на депозиті. Особливо, якщо валюта купується онлайн у банківському застосунку. Але все ж варто визнати, що більшість українців не міркують інфляційними категоріями. Для них долари — це просто надійний та перевірений інструмент заощадження, який обов’язково повинен мати готівкову форму", — додає Аліна Компанець.
Як банки змінювали ставки
За останні два тижні ставки відкоригували лише три фінустанови-учасниці огляду.
Банк Український капітал підвищив дохідність гривневих вкладів на 6 та 9 місяців і зрівняв їх дохідність на рівні 15,25% річних.
Полікомбанк зменшив ставку за вкладами у нацвалюті на 3 місяці на 7,35 в.п. — до 7,15% річних.
РВС Банк знизив ставку за тримісячними вкладами в доларі на 0,1 в.п. — до 0,6% річних.
Наразі найвищу ставку в гривні на 3 місяці пропонує Кредитвестбанк (16% річних), ця ж фінустанова найбільше платить за піврічними вкладами — 15,5% річних. Найкраща дохідність за 9-місячними гривневими вкладами — у МІБ (15,5% річних).
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Максимальні ставки за гривневими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвіо банк
|15,50%
|-
|-
|-
|15,25%
|-
|15,75%
|-
|-
|-
|15,50%
|-
|15,50%
|-
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|0,25%
|-
|Полтава-Банк
|15,50%
|-
|15,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Комінвестбанк
|15,15%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|15,00%
|-
|14,50%
|-
|14,25%
|-
|13,50%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|14,75%
|-
|14,50%
|-
|15,05%
|-
|15,75%
|-
|6,00%
|-
|Бізбанк
|14,55%
|-
|14,55%
|-
|15,00%
|-
|14,45%
|-
|-
|-
|Український капітал*
|14,50%
|-
|15,25%
|0,75%
|15,25%
|0,50%
|15,00%
|-
|0,01%
|-
|Кредитвест Банк
|14,50%
|-
|15,00%
|-
|15,50%
|-
|16,00%
|-
|-
|Полікомбанк
|14,25%
|-
|14,15%
|-
|14,05%
|-
|7,15%
|7,35%
|-
|-
|Юнекс банк
|14,00%
|-
|13,75%
|-
|13,75%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|12,50%
|-
|11,50%
|-
|-
|-
|Піреус
|12,00%
|-
|-
|-
|14,00%
|-
|14,00%
|-
|-
|-
|РВС Банк
|11,50%
|-
|-
|-
|11,00%
|-
|11,00%
|-
|5,00%
|-
|Грант
|11,00%
|-
|-
|-
|9,00%
|-
|-
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|14,40%
|-
|14,35%
|-
|15,80%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|11,75%
|-
|11,50%
|-
|10,00%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|13,00%
|-
|-
|-
|5,50%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 20.08.2024−02.09.2024
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
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Максимальні ставки за доларовими депозитами
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Асвіо банк
|3,20%
|-
|-
|-
|2,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Кристалбанк*
|3,00%
|-
|-
|-
|2,50%
|-
|2,25%
|-
|0,05%
|-
|Кредитвест Банк
|3,00%
|-
|3,00%
|-
|3,00%
|-
|2,75%
|-
|-
|Бізбанк
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|2,50%
|-
|1,85%
|-
|-
|-
|Комінвестбанк
|2,50%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|0,10%
|0,12%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|0,01%
|-
|Юнекс банк
|2,00%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Агропросперіс
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|Полікомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Мотор-Банк
|0,40%
|-
|0,40%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|2,60%
|-
|2,50%
|-
|1,40%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|1,45%
|-
|1,00%
|-
|0,35%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|1,25%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 20.08.2024−02.09.2024
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
Євро
Максимальні ставки за депозитами в євро
|Банк
|12 місяців
|9 місяців
|6 місяців
|3 місяці
|Безстроковий
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Ставка
|Комінвестбанк
|2,20%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|РВС Банк
|2,00%
|-
|-
|-
|1,20%
|-
|0,60%
|0,10%
|0,12%
|-
|2,00%
|-
|1,75%
|-
|1,50%
|-
|1,00%
|-
|0,01%
|-
|Кристалбанк*
|1,80%
|-
|-
|-
|1,50%
|-
|1,25%
|-
|0,05%
|-
|Полікомбанк
|1,50%
|-
|1,20%
|-
|1,00%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Піреус
|1,25%
|-
|-
|-
|1,10%
|-
|1,00%
|-
|-
|-
|Кредитвест Банк
|1,25%
|-
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,50%
|-
|Юнекс банк
|1,00%
|-
|0,75%
|-
|0,60%
|-
|0,50%
|-
|-
|-
|Полтава-Банк
|0,90%
|-
|0,80%
|-
|0,70%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|0,30%
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|Агропросперіс
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Бізбанк
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|0,10%
|-
|-
|-
|Грант
|0,10%
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Мотор-Банк
|0,08%
|-
|0,05%
|-
|0,05%
|-
|0,04%
|-
|-
|-
|Кліринговий Дім
|-
|-
|1,20%
|-
|1,45%
|-
|1,10%
|-
|-
|-
|Індустріалбанк
|-
|-
|0,75%
|-
|0,75%
|-
|0,15%
|-
|-
|-
|Альтбанк
|-
|-
|-
|-
|0,30%
|-
|-
|-
|0,01%
|-
|Асвіо банк
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 20.08.2024−02.09.2024
* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів
Коментарі - 1
инфляция США в среднем 3,5% … средняя доходность индекса s&p500 за последние 10 лет — 9% годовых … иными словами … нет смысла размещать деньги в Украине