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4 вересня 2024, 14:30

Невеликі банки у серпні підвищили дохідність 3-місячних депозитів: із чого почали вересень

Серпень малі банки закінчили підвищенням дохідності коротких гривневих депозитів. Ставки тримісячних вкладів за місяць зросли на 0,29 в.п. За всіма іншими строковими вкладами вони зменшились: на 9-місячні на 0,26 в.п., піврічні — на 0,22 в.п., річні — на 0,21 в.п. Які заробітки на вкладах наразі пропонують приватним клієнтам банки із депозитним портфелем до 2 млрд грн, — у свіжому огляді «Мінфіну».

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Найвищі середні ставки з-поміж учасників огляду в серпні тримались за гривневими вкладами на термін 9 місяців (14,22% річних). Середня дохідність за тримісячними та річними вкладами зрівнялася до 14,14% річних, найнижча середня ставка була на піврічні вклади — 13,73% річних.

На початку вересня річні ставки тупцюють на місці, середні ставки за вкладами на 6 та 9 місяців зросли в межах статистичної похибки (на 0,03 в.п. та 0,06 в.п. відповідно), а на тримісячні - за два тижні знизились на 0,53 в.п.

Загалом із початку року середня дохідність саме цих строкових вкладів скоротилась найбільше — на 1,54 в.п. Піврічні втратили 1,39 в.п., 9-місячні — 1,29 в.п., а річні — 1,12 в.п. Станом на 4 вересня 3-місячні депозити у малих банків-учасників огляду мають найменшу середню дохідність серед інших строкових вкладів — 13,46% річних.

Зниження привабливості гривневих вкладів вже відображено у звітності НБУ за липень: у 7 малих банків-учасників депозитного огляду цього місяця спостерігалися скорочення портфелів строкових вкладів у нацвалюті, порівнюючи з попереднім місяцем. У 9 фінустановах вкладники забирали гривню з безстрокових вкладів, в п'яти — скорочувались портфелі строкових вкладів у нацвалюті. Однак і ситуація з вкладами у ВКВ не сильно відрізнялася.



«Суто теоретично, ситуацію можна було змінити, підвищивши дохідність валютних вкладів. Проте варто розуміти, що українські банки сильно обмежені в доступних інструментах подальшого вкладення цих коштів. Кредитування в валюті сильно обмежене, ставки за ОВДП, номінованими в валюті, також не дозволяють фінустановам пропонувати більші відсотки за валютними вкладами», — пояснює директорка з маркетингу Юнекс банку Аліна Компанець.

При цьому на ринку є доволі привабливі, на її думку, пропозиції на рівні 2% річних в доларі та 1% в євро.

«Але не менш очевидно, що навіть 2−2,5% річних у валюті — занадто слабкий аргумент для українців, які бачать в доларах та євро насамперед інструмент захисту заощаджень від курсових коливань.

Звісно, навіть ці декілька відсотків річних на фоні інфляції в США, що уповільнилася до 2,9% у липні, є раціональним аргументом за розміщення заощаджень на депозиті. Особливо, якщо валюта купується онлайн у банківському застосунку. Але все ж варто визнати, що більшість українців не міркують інфляційними категоріями. Для них долари — це просто надійний та перевірений інструмент заощадження, який обов’язково повинен мати готівкову форму", — додає Аліна Компанець.

Як банки змінювали ставки

За останні два тижні ставки відкоригували лише три фінустанови-учасниці огляду.

Банк Український капітал підвищив дохідність гривневих вкладів на 6 та 9 місяців і зрівняв їх дохідність на рівні 15,25% річних.

Полікомбанк зменшив ставку за вкладами у нацвалюті на 3 місяці на 7,35 в.п. — до 7,15% річних.

РВС Банк знизив ставку за тримісячними вкладами в доларі на 0,1 в.п. — до 0,6% річних.

Наразі найвищу ставку в гривні на 3 місяці пропонує Кредитвестбанк (16% річних), ця ж фінустанова найбільше платить за піврічними вкладами — 15,5% річних. Найкраща дохідність за 9-місячними гривневими вкладами — у МІБ (15,5% річних).

Каталог «Мінфіну» — найкращий спосіб підібрати оптимальний депозит та отримати БОНУС до ставки!

Максимальні ставки за гривневими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 15,50% - - - 15,25% - 15,75% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 15,50% - 15,50% - 14,75% - 14,50% - 0,25% -
Полтава-Банк 15,50% - 15,00% - 14,00% - - - 0,01% -
Комінвестбанк 15,15% - - - - - - - - -
Агропросперіс 15,00% - 14,50% - 14,25% - 13,50% - - -
Кристалбанк* 14,75% - 14,50% - 15,05% - 15,75% - 6,00% -
Бізбанк 14,55% - 14,55% - 15,00% - 14,45% - - -
Український капітал* 14,50% - 15,25% 0,75% 15,25% 0,50% 15,00% - 0,01% -
Кредитвест Банк 14,50% - 15,00% - 15,50% - 16,00% - -
Полікомбанк 14,25% - 14,15% - 14,05% - 7,15% 7,35% - -
Юнекс банк 14,00% - 13,75% - 13,75% - 14,00% - - -
Мотор-Банк 12,50% - 12,50% - 12,50% - 11,50% - - -
Піреус 12,00% - - - 14,00% - 14,00% - - -
РВС Банк 11,50% - - - 11,00% - 11,00% - 5,00% -
Грант 11,00% - - - 9,00% - - - - -
Кліринговий Дім - - 14,40% - 14,35% - 15,80% - - -
Індустріалбанк - - 11,75% - 11,50% - 10,00% - - -
Альтбанк - - - - 13,00% - - - 5,50% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 20.08.2024−02.09.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

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Долар США

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Максимальні ставки за доларовими депозитами

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Асвіо банк 3,20% - - - 2,60% - 0,50% - - -
Кристалбанк* 3,00% - - - 2,50% - 2,25% - 0,05% -
Кредитвест Банк 3,00% - 3,00% - 3,00% - 2,75% - -
Бізбанк 2,50% - 2,50% - 2,50% - 1,85% - - -
Комінвестбанк 2,50% - - - - - - - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% 0,10% 0,12% -
Український капітал*
 2,00% - 2,00% - 2,00% - 1,50% - 0,01% -
Юнекс банк 2,00% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - - -
Агропросперіс 1,50% - 1,50% - 1,25% - 0,30% - - -
Міжнародний інвестиційний Банк
 1,50% - 1,50% - 1,25% - 1,00% - 0,10% -
Полікомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Мотор-Банк 0,40% - 0,40% - 0,30% - 0,30% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Кліринговий Дім - - 2,60% - 2,50% - 1,40% - - -
Індустріалбанк - - 1,45% - 1,00% - 0,35% - - -
Альтбанк - - - - 1,25% - - - 0,10% -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 20.08.2024−02.09.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Євро

Максимальні ставки за депозитами в євро

Банк 12 місяців 9 місяців 6 місяців 3 місяці Безстроковий
Ставка Ставка Ставка Ставка Ставка
Комінвестбанк 2,20% - - - - - - - - -
РВС Банк 2,00% - - - 1,20% - 0,60% 0,10% 0,12% -
Український капітал*
 2,00% - 1,75% - 1,50% - 1,00% - 0,01% -
Кристалбанк* 1,80% - - - 1,50% - 1,25% - 0,05% -
Полікомбанк 1,50% - 1,20% - 1,00% - 0,10% - - -
Піреус 1,25% - - - 1,10% - 1,00% - - -
Кредитвест Банк 1,25% - 1,00% - 0,75% - 0,50% -
Юнекс банк 1,00% - 0,75% - 0,60% - 0,50% - - -
Полтава-Банк 0,90% - 0,80% - 0,70% - - - 0,01% -
Міжнародний інвестиційний Банк
 0,30% - 0,30% - - - 0,10% - 0,10% -
Агропросперіс 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Бізбанк 0,10% - 0,10% - 0,10% - 0,10% - - -
Грант 0,10% - - - - - - - - -
Мотор-Банк 0,08% - 0,05% - 0,05% - 0,04% - - -
Кліринговий Дім - - 1,20% - 1,45% - 1,10% - - -
Індустріалбанк - - 0,75% - 0,75% - 0,15% - - -
Альтбанк - - - - 0,30% - - - 0,01% -
Асвіо банк - - - - - - - - - -

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 20.08.2024−02.09.2024

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

З методикою дослідження можна ознайомитися тут.

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Коментарі - 1

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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
4 вересня 2024, 16:04
#
>При цьому на ринку є доволі привабливі, на її думку, пропозиції на рівні 2% річних в доларі та 1% в євро.

инфляция США в среднем 3,5% … средняя доходность индекса s&p500 за последние 10 лет — 9% годовых … иными словами … нет смысла размещать деньги в Украине
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