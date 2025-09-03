Чому дохідність депозитів у доларі вища, ніж у євро, і як зміниться до кінця року

За останні два тижні лише 3 фінустанови із депозитним портфелем фізосіб до 2 млрд грн переглянули дохідність своїх вкладів. Водночас із початком ділового сезону фінансисти очікують на активніше розміщення коштів на депозити населенням. З огляду на те, що українці знову почали скуповувати валюту, варто очікувати подальшого зростання банківських вкладів у ВКВ. Питання лише у валюті вкладу — долар чи євро.

Останній літній місяць гривня завершила на позитиві: на міжбанку долар за місяць знизився із 41,76 до 41,26 грн, на готівковому ринку — із 41,90 грн до 41,51. Однак громадяни, як і раніше, очікують на девальвацію нацвалюти, а тому знову почали активно запасатися ВКВ.

«Відкат курсу призвів до збільшення купівлі валюти у безготівковій формі (+13%) та зменшення продажів (-5%). В результаті безготівковий попит населення на валюту вперше за останні 4 місяці перейшов від профіциту до мінімального дефіциту.

На готівковому валютному ринку зріс як попит (+7%), так і пропозиція валюти (+4%), в результаті чого чиста купівля готівкової валюти населенням збільшилась на 20% — до 363,5 млн дол, що є максимумом за останні 5 місяців. При цьому, відповідно до даних НБУ, населення здебільшого під час купівлі валюти орієнтується останніми місяцями на євро", — аналізує результати минулого місяця на вітчизняному валютному ринку фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

А от банкам, судячи із динаміки депозитних ставок, загалом цікавіші залучення в доларі (якщо обирати між валютою янки та євро). Середні ставки за доларовими депозитами помітно вищі, ніж за вкладами у євровалюті.

Зокрема, станом на 2 вересня індекс ставок за депозитами фізичних осіб (UIRD) на вклади у доларі на 3 місяці становив 0,88% річних, проти 0,29% річних на євровклади на такий самий строк, на річних вкладах ця різниця є ще помітнішою — 1,21% річних і 0,44% річних відповідно.

«Однією зі складових при формуванні відсоткових ставок в іноземних валютах є грошово-кредитна політика федеральної резервної системи США (ФРС) для долару США та Європейського центрального банку (ЄЦБ) для євро. ФРС утримує ставки на значно вищому рівні, ніж ЄЦБ.

Також депозити в доларах є популярнішими серед населення, й їхня частка в депозитному портфелі переважає депозити в євро. Дохідність розміщення коштів в доларах США вища, ніж дохідність в євро. Всі ці чинники сукупно впливають на дохідність, яку банки можуть пропонувати клієнтам», — пояснили «Мінфіну» таку відмінність у дохідності у пресслужбі Ощадбанку.

На сьогодні долар є затребуванішою валютою щодо можливостей його інвестування, що і знаходить своє відображення у відсоткових ставках банків.

Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку, також бачить причину більшої дохідності депозитів в доларі, ніж вкладів у євро, у поточній специфіці валютного ринку України: долар виступає базовою валютою, від якої вже визначаються обмінні курси національної валюти щодо інших валют через використання крос-курсів.

«Також обмінний курс долара є менш волатильним, що полегшує банкам роботу з цією валютою. Все це робить саме долар привабливішою та прогнозованішою валютою для банківської системи і, відповідно, спонукає банки до встановлення вищих ставок залучення коштів в доларах, порівнюючи з іншими валютами», — додає він.

Сергій Кравченко, Product Owner Департаменту карткових та пасивних продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ, називає ймовірність зміни цього тренду найближчим часом невисокою.

«Доки ставки ЄЦБ залишатимуться нижчими за ставки ФРС, депозити у євро залишатимуться менш дохідними. Наші експерти не очікують суттєвих змін щонайменше найближчі декілька років», — пояснює він.

Утім, ставки на валютні депозити в конкретному банку залежать від поточних потреб фінустанови та його бізнес-моделі. Тому на ринку реально знайти варіанти євродепозитів, які не поступаються дохідністю вкладенням у доларі.

Наприклад, серед невеликих банків із депозитного огляду «Мінфіну», найвищу дохідність за депозитами в доларі на 3 місяці пропонує Асвіо банк — 2% річних. В цьому ж банку євровклад на такий самий термін можна розмістити під 2,25% річних.

Сергій Кравченко із ПУМБ не очікує на суттєві зміни у дохідності депозитів у ВКВ. «У провідних українських банках (топ-10) ставки за депозитами у доларах та євро збережуться приблизно на нинішньому рівні», — уточнює він. Аналогічні прогнози зробили для «Мінфіна» й в пресслужбі Ощаду.

«По-перше, найімовірніше, середні річні ставки не перевищать 1−1,2% на вклади в доларах, а середня дохідність вкладів у євро залишиться нижче 1% — на рівні 0,8% річних.

По-друге, не відбудеться «ривка» кількості вкладників: наразі можна говорити, що їхня кількість залишається більш-менш сталою і не перевищує 10% від загальної кількості тримачів строкових вкладів.

Як і раніше, валютні депозити залишатимуться більше інструментом збереження коштів, ніж отримання прибутку. А ось гривневі депозити залишатимуться привабливішими через вищу дохідність та наявність внутрішніх стимулів для банків", — прогнозує Дмитро Замотаєв із Глобус Банку.

Як змінилися ставки за депозитами у невеликих банках за останні два тижні

Кредитвест Банк порізав дохідність гривневих депозитів на 9 і 6 місяців на 0,25 в.п. і тепер платить за ними 16,5% річних і 17% річних відповідно. Ставка за депозитами на 3 місяці тут схудла помітніше — відразу на 0,5 в.п. Тепер на таких вкладах приватні клієнти банку можуть заробити 16,75% річних.

Банк також переглянув дохідність депозитів у доларі: на 0,15 в.п. — до 2% річних — збільшено ставки за вкладами у цій валюті на 9 і 6 місяців. Натомість дохідність доларових депозитів на 3 місяці, навпаки, зменшено — на 0,25 в.п. — до 1,6% річних.

Кристалбанк тепер платить менше на 0,5 в.п. за доларовими депозитами на 12 і 6 місяців — 2,5% річних і 2% річних відповідно. Банк також зрізав дохідність депозитів у доларі на 3 місяці (на 0,2 в.п. — до 1,8% річних).

Індустріалбанк на о,14 в.п. зменшив дохідність вкладів у доларі на 3 місяці і зараз платить за ними символічні 0,01% річних. Так само банк відкоригував ставку за тримісячними євродепозитами (мінус 0,14 в.п. — до 0,01% річних).

Максимальні ставки за гривневими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.08.2025−01.09.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Долар США

Максимальні ставки за доларовими депозитами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.08.2025−01.09.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Максимальні ставки за євровкладами

У таблиці зазначені максимальні ставки за депозитними програмами 18 банків із дотриманням наступних умов: валюта, термін і «несоціальність». Банки відтранжировані за величиною ставки за вкладом на 12 місяців — від більшої до меншої. Дані за 19.08.2025−01.09.2025

* Терміни розміщення депозитів у банках Український капітал, Кристалбанк варто розуміти наступним чином: депозит на 12 місяців — до 366 днів, на 9 місяців — до 272 днів, на 6 місяців — до 183 днів, до 3 місяців — до 98 днів

Із методикою дослідження можна ознайомитися тут.