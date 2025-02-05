Кредит у збанкрутілому банку: як погасити його «безболісно»

Наразі в управлінні Фонду гарантування вкладів фізосіб налічується 54 неплатоспроможних банки. Проте виведення банку з ринку не означає, що борги за кредитами в ньому буде списано — позичальник має сплатити кредит . Адже Фонд має розрахуватись із вкладниками та кредиторами банку. І одне з джерел надходжень для цього — кошти від погашення кредитів.

Але, що робити, якщо у позичальника через фінансові труднощі немає змоги обслуговувати свої кредитні зобов’язання? У таких випадках, розповіла «Мінфіну» директорка Департаменту ліквідації банків Фонду гарантування вкладів Тетяна Старцева, Фонд радить скористатися зручною для всіх сторін програмою реструктуризації кредитів.

Переваги програм із реструктуризації кредитів

Минулими роками, у період банківської кризи, боржники банків, що потрапили в ліквідацію, переважно шукали способи уникнути виконання своїх зобов’язань. На сьогодні ж, попри повномасштабне вторгнення, все більше позичальників банків продовжують обслуговувати кредити або погоджуються на реструктуризацію.

Зокрема, про зацікавленість позичальників банків у реструктуризації своїх кредитів свідчать і зміни в структурі погашення кредитів. Якщо, за підсумками 2023 року, частка надходжень за реструктуризованими кредитами становила 41% від суми всіх погашень за кредитами, то, за результатами 2024 року, — вже 68%.

На користь такої відповідальної фінансової поведінки декілька вагомих аргументів:

прогнозованість власних фінансових ресурсів і боргового навантаження;

можливість уникнути судових справ щодо стягнення заборгованості;

мінімізація ризиків, що можуть виникнути у разі продажу боргу;

можливість зберегти позитивну кредитну історію та ділову репутацію.

Загалом протягом повномасштабної війни боржники повернули до банків під управлінням Фонду понад 1 мільярд гривень. Це саме ті кошти, які спрямовуються на задоволення вимог кредиторів цих банків.

Що пропонує Фонд

Для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів.

Для них застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів, 1 тис. грн — для інших кредитів (окрім карткових кредитів на понад 100 тис. грн — для таких кредитів погашення має становити 5 тис. грн на місяць).

Позичальник може повністю погасити кредит на пільгових умовах протягом періоду ліквідації банку. Залишок заборгованості за реструктуризованими кредитами Фонд продає в останню чергу.

Для юросіб та ФОП із серпня 2023 року діють рекомендовані умови реструктуризації, що передбачають: перший внесок у розмірі 5%, щомісячну амортизацію та повне погашення заборгованості за основною сумою, а також відсотків і комісій протягом процедури ліквідації.

На період реструктуризації відсотки за користування кредитом встановлюються, залежно від періоду реструктуризації, та сплачуються щомісячно. Чим довший строк погашення боргу, тим більша ставка:

менше ніж 18 місяців — ставка 0,1% річних,

19−24 місяці — 3%,

понад два роки — 5%.

Період реструктуризації встановлюється згідно з клопотанням клієнта, але повне погашення має відбутись не пізніше, ніж за півроку до завершення процедури ліквідації.

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Чому важливо гасити борги

На сьогодні понад 98% суб'єктів господарювання-позичальників банків, які звернулись до банку-кредитора, що ліквідується Фондом, щодо реструктуризації кредиту, отримали позитивне рішення. З них понад 93% виконують умови погашення боргу.

Завдяки такій відповідальності позичальників у 2024 році до банків під управлінням Фонду надійшло 433,7 млн грн від погашення заборгованості за реструктуризованими кредитами.

Загалом від погашення кредитів ця сума склала 640,3 млн грн, які були спрямовані на задоволення вимог кредиторів. Зокрема, й бізнесу. Тобто виконання зобов’язань з боку одних підприємців дозволяє провести виплати на продовження діяльності іншим.

Фонд створив усі передумови для «безболісного» погашення кредитної заборгованості позичальниками. Лише за останніми право вибору, як розгортатимуться події: контрольований і прогнозований процес повернення коштів або примусове стягнення з відповідними наслідками та репутаційними ризиками.