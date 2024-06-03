Польські фермери знову планують заблокувати рух вантажівок з України. Що відомо

У вівторок, 4 червня, до другої половини четверга, 6 червня, польські фермери планують блокаду руху вантажівок в пункті пропуску «Рава-Руська». Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

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«З 10:00 год. 4 червня за київським часом до другої половини дня 6 червня польські фермери планують блокування вантажної ділянки в пункті пропуску «Рава-Руська — Хребенне», — йдеться у повідомленні.

Відтак, очікується повна зупинка руху вантажних автомобілів на виїзд з України.

У напрямку на вʼїзд в Україну польська сторона пропускатиме не більше 24 вантажівок на добу (два запуски по 12 авто) і до 4 автомобілів на годину з гуманітарними вантажами.

Нагадаємо

29 квітня польські фермери припинили блокування руху вантажного транспорту на всіх пунктах пропуску, що на кордоні з Україною.