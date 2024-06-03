Після двох місяців позитивних настроїв поспіль у травні бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності. Про це повідомили у Національному банку України з посиланням на індекс очікувань ділової активності. У травні 2024 року ІОДА знизився до 48.0 з 52.3 у квітні.
3 червня 2024, 19:11
Бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності — НБУ
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
На настрої підприємств усіх секторів вплинули:
- посилення інтенсивності бойових дій та обстрілів інфраструктурних об'єктів;
- дефіцит електроенергії;
- зростання виробничих витрат через високі ціни на пальне та здорожчання логістики;
- слабкий інвестиційний попит;
- погіршення курсових очікувань;
- значний дефіцит кваліфікованих кадрів;
- невизначеність щодо подальшого перебігу бойових дій та умов мобілізації співробітників.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі