Бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності — НБУ

Після двох місяців позитивних настроїв поспіль у травні бізнес погіршив оцінки результатів своєї діяльності. Про це повідомили у Національному банку України з посиланням на індекс очікувань ділової активності. У травні 2024 року ІОДА знизився до 48.0 з 52.3 у квітні.