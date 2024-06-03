У травні Україна імпортувала рекордні 448 тисяч МВт-год електроенергії з країн ЄС та Молдови. Це майже вдвічі більше, ніж у квітні, свідчать підрахунки галузевого видання ExPro.
3 червня 2024, 17:10
Україна імпортувала рекордний обсяг електроенергії у травні. У кого купували найбільше
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Рекордний імпорт
Найбільше імпорту залучалось на 20 годину доби — в середньому 1394 МВт.
Найбільшу частку у структурі імпорту зайняла Угорщина — 45,8%, найменшу — Молдова (7%).
Падіння експорту
Водночас експорт електроенергії з України у травні впав втричі — до 3878 МВт-год, а з 12 травня експорт взагалі припинився.
Джерело: Мінфін
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