В Україні зросла середня зарплата на 22%

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 червня 2024, 19:55

В Україні зросла середня зарплата на 22%

Розмір середньомісячної зарплати в Україні у першому кварталі 2024 року зріс на 22,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 18 903 грн. Про це повідомила Державна служба статистики.

Розмір середньомісячної зарплати в Україні у першому кварталі 2024 року зріс на 22,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 18 903 грн.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

За оцінками Forbes, зростання середньої зарплати у реальному вираженні (з поправкою на інфляцію) за перший квартал становило 18%, а в доларовому — 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найвищий показник середньої зарплати за галузями зафіксований у сфері інформації та телекомунікацій — 49 473 грн (+35,6% до показника першого кварталу 2023 року).

Найменший рівень середньої зарплати Держстат зафіксував у сфері бібліотечної, архівної та музейної справи — 11 063 грн (+15,1%).

Найшвидше у першому кварталі зростали зарплати у сфері тимчасового розміщування й організації харчування (готелі та ресторани) — 44,1% (15 057 грн); будівництва — 44% (14 561 грн), поштової та курʼєрської діяльності — 38,2% (13 714 грн).

Найнижчі темпи зростання — у сфері охорони здоровʼя — 12,5% (15 163 грн), фінансовій і страховій діяльності — 18,2% (39 116 грн), сільському господарстві — 19,2% (14 498 грн).

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
potator
potator
3 червня 2024, 22:24
#
Зарплата на 22% , а джим бим на 40%
+
0
Strain
Strain
3 червня 2024, 22:33
#
Да да + свет.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Gazzbut и 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами