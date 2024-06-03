В Україні зросла середня зарплата на 22%

Розмір середньомісячної зарплати в Україні у першому кварталі 2024 року зріс на 22,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 18 903 грн. Про це повідомила Державна служба статистики.

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За оцінками Forbes, зростання середньої зарплати у реальному вираженні (з поправкою на інфляцію) за перший квартал становило 18%, а в доларовому — 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Найвищий показник середньої зарплати за галузями зафіксований у сфері інформації та телекомунікацій — 49 473 грн (+35,6% до показника першого кварталу 2023 року).

Найменший рівень середньої зарплати Держстат зафіксував у сфері бібліотечної, архівної та музейної справи — 11 063 грн (+15,1%).

Найшвидше у першому кварталі зростали зарплати у сфері тимчасового розміщування й організації харчування (готелі та ресторани) — 44,1% (15 057 грн); будівництва — 44% (14 561 грн), поштової та курʼєрської діяльності — 38,2% (13 714 грн).

Найнижчі темпи зростання — у сфері охорони здоровʼя — 12,5% (15 163 грн), фінансовій і страховій діяльності — 18,2% (39 116 грн), сільському господарстві — 19,2% (14 498 грн).