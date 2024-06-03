У 2024 році видатки бюджету на соціальну допомогу збільшаться на 7,14%. Загалом вони складуть 183 млрд грн проти 170,8 млрд грн торік.
Відповідні підрахунки наводить Міністерство фінансів, пише голова фінкомітету Ради Данило Гетманцев.
3 червня 2024, 16:57
Цьогоріч видатки на соціальну допомогу зростуть на 7,14%
У 2024 році видатки бюджету на соціальну допомогу збільшаться на 7,14%. Загалом вони складуть 183 млрд грн проти 170,8 млрд грн торік.
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Найбільшими темпами зросте фінансування:
- допомоги малозабезпеченим сім'ям — на 77% (усього — 20,2 млрд. грн.);
- субсидій на оплату ЖК-послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу — на 64% (31,5 млрд. грн.);
- допомоги на дітей одиноким матерям — на 63% (1,9 млрд. грн.);
- пільг на оплату ЖК-послуг — на 61% (17,7 млрд. грн.);
- допомоги дітям-сиротам та дітям без батьківського піклування — на 49% (2,4 млрд. грн.);
- допомоги дітям, над якими встановлено опіку чи піклування- на 44% (4,6 млрд. грн.).
Загалом соціальною допомогою охоплено близько 5 млн громадян.
Джерело: Мінфін
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