Цьогоріч видатки на соціальну допомогу зростуть на 7,14%

У 2024 році видатки бюджету на соціальну допомогу збільшаться на 7,14%. Загалом вони складуть 183 млрд грн проти 170,8 млрд грн торік.

Відповідні підрахунки наводить Міністерство фінансів, пише голова фінкомітету Ради Данило Гетманцев.