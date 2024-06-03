«Доступні кредити 5-7-9»: Бізнес минулого тижня отримав кредитів на понад 2 мільярда

За минулий тиждень у межах програми «Доступні кредити 5−7−9%» підприємці отримали 518 пільгових кредитів на загальну суму 2,1 млрд грн, з яких 406 кредитів — від банків державного сектору економіки. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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Скільки видано кредитів

З початку 2024 року за програмою підприємці отримали 10 534 кредити на 41,3 млрд грн.

За час дії воєнного стану в Україні видано 54 676 кредитів на 218,6 млрд грн (у тому числі банками державного сектору — 40 858 кредитів на 111 млрд грн), з яких станом на 03 червня поточного року:

19,04 млрд грн — на інвестиційні цілі;

61,34 млрд грн — на фінансування оборотного капіталу;

38,46 млрд грн — кредити для сільськогосподарських товаровиробників;

15,81 млрд грн — на переробку сільськогосподарської продукції;

57,36 млрд грн — на антивоєнні цілі;

13,3 млрд грн — кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Усього з моменту старту програми підписано кредитних договорів на 308,2 млрд грн.