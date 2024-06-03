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3 червня 2024, 20:15

НБУ значно зменшив валютні резерви, середня зарплата зросла на 22%: головне за понеділок

НБУ значно зменшив резерви валюти у травні. Продав $3,1 млрд

У травні НБУ продав на міжбанківському ринку $3,1 млрд, свідчать дані НБУ. Це найбільший місячний обсяг інтервенцій регулятора від початку 2024 року. За останній тиждень травня НБУ продав на валютному ринку $1,1 млрд, тижнем раніше було $684 млн.

Падіння гривні призупинилося: НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,48 за долар

Курс гривні зміцнюється після падіння до історичних мінімумів минулого тижня.

В Україні зросла середня зарплата на 22%

Розмір середньомісячної зарплати в Україні у першому кварталі 2024 року зріс на 22,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 18 903 грн.

Гривня продовжує дешевшати: що буде з доларом та євро цього тижня

Початок червня на валютному ринку пройде дуже складно. Останні кілька тижнів гривня різко девальвувала, чому сприяло зняття валютних обмежень. Тепер НБУ стоїть перед вибором: активно підтримувати нацвалюту спалюючи резерви, чи дати їй обвалитися і перекрити потужне джерело фінансування казни через вкладення фізосіб в ОВДП.

Джерело: Мінфін
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