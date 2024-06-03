НБУ значно зменшив валютні резерви, середня зарплата зросла на 22%: головне за понеділок

У травні НБУ продав на міжбанківському ринку $3,1 млрд, свідчать дані НБУ. Це найбільший місячний обсяг інтервенцій регулятора від початку 2024 року. За останній тиждень травня НБУ продав на валютному ринку $1,1 млрд, тижнем раніше було $684 млн.

Падіння гривні призупинилося: НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,48 за долар