НБУ значно зменшив резерви валюти у травні. Продав $3,1 млрд
НБУ значно зменшив валютні резерви, середня зарплата зросла на 22%: головне за понеділок
У травні НБУ продав на міжбанківському ринку $3,1 млрд, свідчать дані НБУ. Це найбільший місячний обсяг інтервенцій регулятора від початку 2024 року. За останній тиждень травня НБУ продав на валютному ринку $1,1 млрд, тижнем раніше було $684 млн.
Падіння гривні призупинилося: НБУ встановив офіційний курс на рівні 40,48 за долар
Курс гривні зміцнюється після падіння до історичних мінімумів минулого тижня.
В Україні зросла середня зарплата на 22%
Розмір середньомісячної зарплати в Україні у першому кварталі 2024 року зріс на 22,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становив 18 903 грн.
Гривня продовжує дешевшати: що буде з доларом та євро цього тижня
Початок червня на валютному ринку пройде дуже складно. Останні кілька тижнів гривня різко девальвувала, чому сприяло зняття валютних обмежень. Тепер НБУ стоїть перед вибором: активно підтримувати нацвалюту спалюючи резерви, чи дати їй обвалитися і перекрити потужне джерело фінансування казни через вкладення фізосіб в ОВДП.
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