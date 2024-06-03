Споживча інфляція (індекс CPI) у Туреччині у травні прискорилася до 75,45% рік до року проти 69,8% у квітні. Про це йдеться у звіті Інституту статистики Туреччини. Про це пише Bloomberg.
3 червня 2024, 16:33
Туреччині не вдається приборкати ріст інфляції. У травні вона злетіла до 75,45%
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Травневий показник виявився максимальним з листопада 2022 року, коли зростання споживчих цін становило 84,4%. Щомісячне зростання цін також прискорилося і досягло 3,4%.
Обидва показники перевершили середні прогнози економістів.
За даними Міжнародного валютного фонду, влада очікує, що інфляція в Туреччині до кінця року становитиме 38%.
Джерело: Мінфін
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