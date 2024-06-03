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3 червня 2024, 15:41

Акції GameStop зросли на 72% за день на тлі нового повідомлення від Roaring Kitty

3 червня котирування GameStop (GME) на премаркеті підскочили на 72% після того, як Кіт Гілл (Roaring Kitty) показав свій портфель. Він тримає папери на $180 млн.

3 червня котирування GameStop (GME) на премаркеті підскочили на 72% після того, як Кіт Гілл (Roaring Kitty) показав свій портфель.

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Гілл купив 5 млн GME за $115,7 млн і вклав $65,7 у колл-опціон, зробивши ставку на те, що до 21 червня акції коштуватимуть не менше ніж $20. На звичайній позиції Гіл уже заробив понад $9,3 млн, але за опціонами має збиток у $2,5 млн.

Нагадаємо, що Кіт Гілл став організатором «війни» з Волл-стріт. Через соцмережі він закликав купувати акції GameStop (GME), тоді як хедж-фонди прагнули «потопити» компанію. Про це навіть зняли фільм «Шалені гроші».

У травні Гілл вперше з 2021 року проявив активність у X, після чого акції GME злетіли на 75%.

До теми: Акції GameStop злетіли на 85% за день. Торги зупиняли 8 разів через надмірну волатильність

Джерело: Мінфін
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