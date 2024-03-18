Минулого тижня офіційний курс гривні оновив мінімум: чи продовжить долар дорожчати

Минулого тижня офіційний курс гривні оновив історичний мінімум: 14 березня НБУ встановив його на рівні 38,7878 грн/$, а цей тиждень почнеться з рівня 38,7998 грн/$. Відповідним чином реагував і готівковий курс. Якщо у понеділок середній курс продажу долара в банках становив 38,5 грн/$, то в п’ятницю сягнув вже 38,95 грн/$. Що буде із вартістю нацвалюти у найближчій перспективі — розбирався «Мінфін».

Ослаблення минулого тижня відбувалось в межах тренду з середини лютого, коли гривня після нетривалого посилення почала йти донизу. З того часу офіційний курс знизився приблизно на 2,6%.

Рішення НБУ: ключова ставка та валютна лібералізація

Ключовою подією минулого тижня на фінансовому ринку стало зниження Нацбанком облікової ставки з 15% до 14,5%.

Рішення НБУ його очільник Андрій Пишний пояснив подальшим сповільненням інфляції (у лютому до 4,3% із 4,7% у січні у річному вимірі), стабільною ситуацією на валютному ринку, а також позитивними зрушеннями в отриманні міжнародної допомоги.

Але для ринку такий розвиток подій став неочікуваним: напередодні засідання регулятора експерти прогнозували збереження чинної ставки.

«Наш базовий прогноз щодо незмінної облікової ставки протягом першого півріччя залишається актуальним», — говорив напередодні засідання НБУ директор департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександр Печерицин.

Позиція фахівців ґрунтувалась на попередніх прогнозах самого Нацбанку, який раніше говорив про збереження ставки у найближчій перспективі.

Одночасно із переглядом ключової ставки, НБУ знизив дохідність за своїми депозитними сертифікатами, а також вартість кредитів рефінансування.

Такий крок спровокує чергову хвилю перегляду депозитних ставок, і опосередковано може вплинути і на валютний ринок: зменшення дохідності депозитів може підштовхнути підприємства перевкладатися у ВКВ, що тиснутиме на гривню. Однак, у НБУ не вважають ймовірним такий сценарій розвитку подій.

«Новий рівень ставок за операціями НБУ достатній для підтримання привабливості гривневих активів та курсової стійкості», — переконаний Андрій Пишний.

Потенційно, на гривню у майбутньому тиснутимуть валютні послаблення. На пресконференції щодо облікової ставки голова Нацбанку Андрій Пишний чітко заявив, що валютна лібералізація — один із пріоритетів регулятора, хоча, за звичаєм, обмовився, що відбуватиметься вона «за наявності для неї передумов». Судячи з позитивних заяв НБУ щодо інфляції, зниження облікової ставки та позитивних прогнозів/очікувань щодо зовнішньої допомоги на березень, можна припустити, що ці передумови є.

Сама лібералізація розглядається не як абстрактне явище, а вже набагато конкретніше. Пишний чітко сказав, що зараз Національний банк аналізує дозвіл на виведення з України дивідендів. Це те, що давно просить бізнес, насамперед, іноземні власники українських ОВДП.

У перший же день повномасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року, НБУ своєю «військовою» постановою № 18 заборонив виведення дивідендів, щоб знизити попит на долар і витрату своїх валютних резервів.

Іноземцям запропонували перевкладатися в нові випуски урядових ОВДП після закінчення терміну старих облігацій. Втім, обмеження все одно обходили, що видно за розміром портфеля держоблігацій у нерезидентів: за даними Нацбанку, з 22 лютого 2022 року до 14 березня 2024-го він скоротився майже вдвічі — з 73,6 млрд грн до 38,8 млрд грн. Проте, багато хто чекає офіційного дозволу нашого регулятора на виведення коштів, перевкладаючись в короткострокові папери.

В якому саме форматі НБУ дозволить виводити дивіденди, точно невідомо, хоча певні натяки посадовців вже були. Вони говорили, що дозволять виведення тільки за новими ОВДП, хоча незрозуміло, з якими термінами випуску/погашення.

З інших валютних питань, за якими НБУ розглядає можливість лібералізації, Андрій Пишний також виділив:

розширення можливостей банків із торгового фінансування;

обслуговування старих валютних кредитів, наданих нерезидентами;

валютна позиція банків.

Як гроші ЄС впливатимуть на курс

Вирішальну роль у ситуації на вітчизняному валютному ринку і надалі відіграватиме надходження міжнародної допомоги. Впродовж березня-квітня, тобто наступні півтора місяці, Україна має отримати від ЄС 6 млрд євро, — повідомив минулого тижня прем'єр Денис Шмигаль. При цьому 4,5 млрд із цієї суми мають надійти ще в березні.

За оцінками Нацбанку, загалом, за квітень-березень Україна отримає близько $10 млрд. На рівні персоналу вже досягнуто домовленості щодо третього перегляду програми з МВФ, рішення Ради директорів Фонду з цього питання очікується вже за тиждень.

Водночас, сподіватися, що ці кошти призведуть до суттєвого зміцнення гривні, не варто. За словами директора департаменту казначейських операцій Unex Bank Анни Золотько, вплив самого факту надходження траншу буде обмеженим та перебуватиме виключно у психологічній площині.

«Такого роду позитивні новини мають заспокійливий вплив на валютний ринок. Хоча, суто математично, вони не можуть вплинути на курсові позначки», — пояснює вона.

Головний менеджер із макроекономічного аналізу Райффайзен Банку Сергій Колодій теж вважає, що надходження коштів матиме, радше, психологічний вплив.

«Отримання Україною відразу 4,5 млрд євро у березні є компенсацією відсутності фінансування від ЄС у січні-лютому. Але і без цього міжнародні резерви виглядають достатніми для підтримки гривні, попри їхнє скорочення з $40,5 млрд до $37,1 млрд за два місяці. Для нас нічого нового в підписаній угоді не було, але ми вважаємо, що певний позитивний психологічний сигнал від надходження 4,5 млрд євро у березні ринок отримає», — говорить він.

Як відзначає голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук, валюта від міжнародних партнерів потрапляє до резервів НБУ, а на міжбанк надходить лише у вигляді інтервенцій НБУ.

«Допомога не вплине на зміцнення курсу гривні, тому що, найімовірніше, ці кошти будуть спрямовані на фінансування бюджетного дефіциту, але й послаблення курсу гривні не варто чекати в короткостроковому майбутньому, тому що НБУ має достатньо резервів для утримання курсу», — наголошує начальник департаменту приватних банківських послуг Ukrsibbank BNP Paribas Group Ігор Левченко.

Рішення ФРС

Однією з ключових подій на світових фінансових ринках цього тижня стане засідання ФРС, заплановане на середу, 20 березня. Фактично, всі світові експерти переконані, що американський регулятор почне цикл пом'якшення монетарної політики не раніше літа. Рішення Федрезерву не вплине на курс долара в Україні, який повністю залежить від активності НБУ на міжбанку.

«США та інші міжнародні ринки можуть побічно впливати на ринок долар/гривня, наприклад, рівень здешевлення курсу гривні останні декілька місяців приблизно збігається з медіанним ринком валют країн, що розвиваються. Але не варто перебільшувати та чекати безпосереднього впливу від рішення ФРС. Рівень курсу зараз регулюється, насамперед, Нацбанком», — пояснює директор департаменту казначейства та фондових ринків головного фінансового управління Правекс Банку Артем Красовський.

А от від курсу євро точно стабільності чекати не варто через коливання пари евро/долар на світових ринках, якими завжди супроводжуються засідання ФРС і ЄЦБ. Хоча, як зазначає головний фахівець управління маркетингу банку Кліринговий дім Світлана Боярчук, і тут на значні зміни, на фоні вичікувальної позиції ФРС, чекати не доводиться.

Курс гривні 18−22 березня

На думку начальника департаменту казначейства Глобус Банку Тараса Лєсового, позитивні макрофінансові новини дадуть змогу НБУ почуватися вільніше на міжбанку в частині валютних інтервенцій.

«За нашими оцінками, цього тижня можна очікувати, що сумарні інтервенції перебуватимуть в межах $500−600 млн. Відтак, ситуація на валютному ринку залишатиметься в стані „стабільної мінливості“: за щоденних змін, як у бік зростання, так і в бік зменшення курсів, такі зміни не становитимуть загрози для стабільності ринку», — пояснив він.

На думку Лєсового, коридори курсових змін на міжбанку в парі долар/гривня становитимуть 38−39, а на готівковому ринку — 38,5−39,5 грн/$.

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Анна Золотько каже, що весна традиційно є сприятливим періодом для гривні. Продаж валюти агровиробниками для фінансування польових робіт збільшує пропозицію іноземної валюти, що виражається у скороченні обсягу інтервенцій НБУ.

З іншого боку, зазначає вона, найближчі тижні можливе помірне посилення попиту на валюту з боку імпортерів, який від початку року залишався пригніченим через сезонні чинники. Експерт констатує, що це не лінійний тренд, а тому коливання курсу можливе в обидві сторони, але, найімовірніше, залишатиметься в межах коридору 38,2−38,9 грн/$.