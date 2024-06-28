Дебати Байдена з Трампом: на кого робить ставку Волл-Стріт

ФРС, схоже, нарешті змогла переломити хід боротьби з інфляцією і поволі наближає її до цільового рівня. Водночас успіхи регулятора відійшли на другий план на фоні дебатів Байдена та Трампа. На кого з них робить ставку Волл-Стріт і кого вважає переможцем дискусії, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

ФРС перемагає інфляцію

Стратегія ФРC США під назвою «вище й надовше», суттю якої є утримування відсоткової ставки на нинішніх високих значеннях, найвищих за останні майже 20 років, схоже, дає результати. Метою цієї стратегії, як визначив центральний банк США, є здійснення «м'якої посадки», тобто уникнення можливої економічної кризи через підвищення ставки заради боротьби з інфляцією. Економічні дані, що надходять останнім часом, свідчать про поступове охолодження економіки в першій половині року. Інфляція, як наслідок, теж знижується, хоча лишається все ще високою.

Якщо конкретніше, то особисті витрати американських громадян у першому кварталі знизилися. Так само зменшуються обсяги замовлень та поставок обладнання для бізнесу, торговий дефіцит є найбільшим за два роки, рівень безробіття потроху зростає, а обсяги купівлі житла падають. Як образно висловився один зі стратегів Волл-стріт: «економіка працює на низькій швидкості в першій половині 2024 року після зростання вище тренду в другій половині 2023 року». Отже, простими словами: економіка охолоджується достатньо для того, щоб зупинити зростання цін, але все ж таки, схоже, що вдасться уникнути рецесії з усіма її сумними наслідками.

Щодо інфляції, а саме вона була і залишається головною темою всіх економічних дискусій та визначає монетарні стратегії майже всіх центральних банків планети протягом останніх двох років, то, принаймні, вона припинила зростати. Про це свідчать останні дані про персональні витрати (РСЕ), які були оголошені цієї п’ятниці. Саме на цей індикатор орієнтується ФРС, приймаючи рішення щодо монетарної стратегії, і в травні він залишився на рівні 0,3%, так само, як і в квітні, та у повній відповідності з прогнозами. В річному вимірі інфляція становить 2,6%, і це й досі суттєво вище цільового показника у 2%.

Політичне протистояння

Неможливо не сказати декілька слів про дебати кандидатів в президенти США, які відбулися в четвер. Вже через чотири місяці американцям доведеться зробити вибір, і очевидно, що стратегії кандидатів відрізняються: соціально орієнтовані плани Байдена змагаються з капіталістичними настроями Трампа, від якого великий бізнес очікує на зниження податків, протекціонізм у торговій політиці, а отже, теоретично, зростання ринку акцій, зміцнення долара та збільшення дохідності облігацій.

Очевидно, що Волл-стріт переважно на боці Трампа, і з огляду на те, що в п’ятницю зранку, після дебатів, ф’ючерси на основні фондові індекси зростали, разом із дохідністю облігацій, дебати вдалися Трампу трохи краще, ніж діючому президенту. Хоча, впевнений, що будь-які висновки робити зарано, адже до 5 листопада, коли призначено вибори, ще чимало часу, і оцінка шансів обох кандидатів зміниться ще не раз.

Що в підсумку? Останній тиждень кварталу зафіксував зростання індексів, зміцнення долару та зростання дохідності облігацій. Загалом за квартал S&P 500 виріс на 4,3%, а протягом останніх трьох місяців неодноразово долав історичні рекорди. В технологічному секторі, а саме він останнім часом є головним рушієм ринку акцій, справи ще краще — 8,8% за квартал. І це недивно, бо на сьогодні поняття «технологічні гіганти» та «ринок» майже ототожнилися, адже вартість семи найбільших компаній — це третина ринку, і саме вони є основним двигуном зростання.

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Якщо вимірювати з початку року, то цей двигун розігнав індекси S&P 500 та Nasdaq на 16% та 20% відповідно. Результати фантастичні, коментувати їх зайве, і як би нелогічно це не пролунало, залишається сподіватися, що далі буде тільки краще. Всі ж так думають, бо оптимізм — це ж природньо!