Війна тарифів «розриває» світову економіку: чи буде обвал долара та новий стрибок євро

На початку тижня спрацював чинник завершення місяця та першого кварталу, що спровокувало досить високу активність практично всіх клієнтів у понеділок, 31 березня. Вони закривали угоди, що залишилися, на звітну дату і намагалися це зробити оперативно. Саме тому практично вся основна частина клієнтських угод на міжбанку у понеділок пройшла у першій половині дня. А після обіду угоди укладали вже здебільшого самі банки за власною валютною позицією, щоб зафіксувати результат торгівлі валютою на 1-е число.

Після традиційного розгойдування першого числа, коли більшість компаній і самих банків підбивали підсумки звітного періоду, що завершився, вже з другого квітня валютний ринок увійшов до свого звичайного робочого ритму.

І попит на валюту почав очікувано зростати, як із боку бізнесу та держкомпаній, так і з боку громадян, у яких звільнилися ліміти на новий місяць на придбання валюти на картки (еквівалент 50 тисяч гривень), та валютні депозити строком від 3 місяців (нацбанківський ліміт до 200 тисяч гривень в еквіваленті). Збільшення попиту призвело до зростання безготівкових валютних котирувань на торгах до завершення торгів середи до позначки 41,32/41,35 гривень за долар із потенціалом виходу до п'ятниці на рівень, трохи вищий за понеділок, — тобто певної стабільності загалом за тиждень.

Причому в деяких випадках курси продажу долара на готівковому ринку ситуативно виявлялися навіть нижчими за котирування продажу американської валюти на торгах. Ця аномалія тривала недовго і вже до середи-четверга курси готівкового ринку знову перевищували міжбанк, хоча частина обмінників фінкомпаній і продовжувала продавати валюту за курсами, близькими до міжбанку.

Але спрацював чинник Трампа та нових сюрпризів щодо мит. Фактично, починаючи вже з вечора середи, весь фінансовий світ залихоманило. Нові драконівські мита американського президента щодо товарів із країн практично всього світу, частина з яких набула чинності вже з 3 квітня, буквально підірвали фондовий ринок та обвалили всі ключові індекси. За ними пішли сировинний і валютний ринки, а також ринок золота, де ціни короткочасно пробили поріг у $3 200 за унцію.

У результаті долар різко просів щодо євро та інших валют, золото в результаті відкотилося до рівнів близько $3 060 за унцію до моменту написання статті, а нафта на побоюваннях глобальної світової рецесії, до якої всіх штовхає така протекціоністська політика Штатів, обвалилася до рівнів близько $65 за барель.

Тому за курсом євро в Україні щодо гривні знову «першу скрипку зіграв» міжнародний чинник, а саме поведінка пари євро/долар. На тлі останніх струсів через заяви Дональда Трампа щодо тарифів і мит і дій у відповідь усіх країн, яких торкнулися такі дії США, — пару євро/долар відверто лихоманить, а загрози можливої світової рецесії стають дедалі реальнішими. А «походи» євро щодо долара з рівнів близько 1,08 до 1,11 долара в умовах України призводили до стрибків курсу євро у країні в межах до 1,20 гривні і навіть більше.

Пара євро/долар цього тижня

Курс євро на українському міжбанку за тиждень

Курс євро на українському готівковому ринку за тиждень

У результаті за період із 31 березня до 4 квітня долар під час продажу на міжбанку просів на 32 копійки — зі стартових рівнів понеділка 41,45/41,48 до 41,13/41,16 гривень на завершення п'ятничної сесії. А курс продажу безготівкового євро за цей період зріс на 35 копійок — із 44,9359/44,9560 до 45,2923/45,3089 гривень.

З огляду на те, що завдяки суто міжнародним чинникам на українському валютному ринку спостерігається дуже серйозна нестабільність, яку фактично «гасить» і «згладжує» Нацбанк, власники обмінників цими вихідними виставлять досить широкий спред між купівлею та продажем долара, щоб максимально перекласти валютні ризики, що зросли в рази, на покупців і продавців валюти.

Спред між купівлею та продажем долара перебуватиме у більшості обмінників у межах до 20−40 копійок, а за євро — в межах до 20−50 копійок. Причому, з огляду на швидку ситуацію на світових ринках, місцеві власники обмінників у разі нових сюрпризів часто змінюватимуть свої цінники з купівлі/продажу валюти протягом як суботи, так і неділі. При цьому оптові обмінники будуть готові працювати і з меншим рівнем спреду — в межах до 20−25 копійок за доларом і в межах до 30−35 копійок за євро.

Щобільше, багато обмінників, які накупилися раніше до всіх останніх подій за нинішніми мірками «дорогого» долара, намагатимуться не особливо знижувати свої котирування продажу американської валюти доти, доки не розпродадуть усі свої «дорогі» запаси долара.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 5−6 квітня

У результаті в обидва вихідні на нашому готівковому валютному ринку спостерігатимуться великі розкиди котирувань купівлі/продажу як за доларом, так і за євро.

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих цими днями відділень банків перебуватиме в межах широкого коридору: прийом від 40,75 до 40,90 гривень та продаж від 40,95 до 41,20 гривень.

А курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 44,80 до 45,35 гривень і продаж від 45,40 до 45,75 гривень.

Деякі обмінники намагатимуться на деякому місцевому хайпі щодо світового зростання євровалюти зіграти «на підвищення» і виставлятимуть курс продажу євро в межах навіть до 46 гривень і вище. Якщо при цьому населення цього регіону «вестиметься» на подібні спроби розгойдування курсу євро — ці завищені цінники такі мережі обмінників зберігатимуть вже й вихідними. Але якщо громадяни не скуповуватимуть настільки «дорогий» євро, то фінансисти вже з неділі почнуть повертати свої котирування продажу євровалюти до середньоринкових для свого регіону, щоб не втратити клієнтуру.