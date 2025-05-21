Україна займає друге місце в Європі за тіньовою економікою — дослідження

Тіньова економіка України охоплює 19,3% ВВП, що оцінюється у $34 млрд. Це нижче довоєнного рівня, але перевищує показникиcc багатих країн. У Європі наша держава поступається лише Албанії за цим показником. Про це повідомляє Visual Capitalist із посиланням на звіт Ernst & Young Global Shadow Economy Report 2025.

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Порівняння з іншими країнами

Лідер антирейтингу — Сьєрра-Леоне, де рівень тіньової економіки сягає 64,5%, а в Нігері та Непалі перевищує 50% ВВП — ці країни займають друге й третє місця.

У США показник становить 5%. Британія — 5,3%.

У Білорусі та рф ситуація подібна до української — 18% й 13% відповідно, але в Польщі та Західній Європі ситуація значно краща.

Серед європейських країн найбільший рівень тіньової економіки виявлено в Албанії — 27,8%.

Останні місця у списку займають Емірати, Бахрейн й Катар — менше ніж 3%.

Джерело: visualcapitalist.com

Динаміка в Україні

До початку повномасштабної війни тіньова економіка України оцінювалася в 30%. Покращення спостерігається в таких сферах, як складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність.