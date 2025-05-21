Головне за середу: рейтинг банків, Польща припиняє безмитну торгівлю

Платоспроможні банки України за перший квартал 2025 року отримали 39,964 млрд гривень прибутку, що на 0,2% більше, ніж минулого року.

Рейтинг за прибутковістю, як і раніше, очолює державний Приватбанк, який заробив 16,889 млрд гривень.

Польща припинить безмитну торгівлю з Україною з червня

Польща скасує механізм автономних торгових заходів (АТМ), який забезпечував безмитний імпорт товарів з України, із 5 червня 2025 року.

Понад 40% державних компаній торік виявилися збитковими — Опендатабот