Головне за середу: рейтинг банків, Польща припиняє безмитну торгівлю
Платоспроможні банки України за перший квартал 2025 року отримали 39,964 млрд гривень прибутку, що на 0,2% більше, ніж минулого року.
Рейтинг за прибутковістю, як і раніше, очолює державний Приватбанк, який заробив 16,889 млрд гривень.
Польща припинить безмитну торгівлю з Україною з червня
Польща скасує механізм автономних торгових заходів (АТМ), який забезпечував безмитний імпорт товарів з України, із 5 червня 2025 року.
Понад 40% державних компаній торік виявилися збитковими — Опендатабот
59% з усіх зареєстрованих держпідприємств не здали фінансові звіти у 2024 році — це 963 компанії. З тих, хто відзвітував, 41% виявилися збитковими (майже стільки ж, як 2023 року).
Українські банки збільшують кредитні ліміти, їх клієнти — борги: як це впливає на економіку
Заборгованість населення за кредитами сягнула 159 млрд грн. За рік ця сума зросла на 39%. Такі дані наводить Національний банк. За його оцінками, левова частка цих кредитів припадає на незабезпечені позики, до яких належить і використання кредитних лімітів. Зазвичай, пожвавлення кредитування населення подається, як ознака покращення економіки.
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