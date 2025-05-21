UBS використовує ШІ-аватари аналітиків для кращої взаємодії з клієнтами

Швейцарський банк UBS впроваджує технології штучного інтелекту, створюючи відеоаватари своїх аналітиків за допомогою моделей OpenAI та Synthesia, щоб покращити комунікацію з клієнтами. Про це пише Fortune.

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Як працює проєкт

Запущений на початку 2025 року проєкт уже залучив 36 аналітиків із 720 працівників банку. Процес включає аналіз звітів аналітиків, створення сценарію, який затверджує сам спеціаліст, і подальше виготовлення відео. Представники UBS зазначають, що це зручно для аналітиків у відрядженнях, адже вони можуть швидко переглянути та схвалити сценарій.

Переваги технології

Керівник відділу глобальних технологій дослідження в інвестиційному підрозділі UBS Скотт Соломон пояснив: «Це допомагає масштабувати відеоможливості, які вимагають клієнти, і зрештою заощаджує час для проведення досліджень та зустрічей з клієнтами». Проєкт спрямований на підвищення ефективності та задоволення потреб клієнтів.

Обережність у впровадженні

UBS застосовує обережний підхід: кожен відеоролик має застереження, що контент створений ШІ. Аналітики беруть участь добровільно, а відео призначені переважно для передачі аналітичних матеріалів існуючим клієнтам у зручному форматі.

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