Британський суд схвалив позов проти Mastercard на 200 мільйонів фунтів

Апеляційний трибунал з питань конкуренції Великої Британії затвердив компенсацію у розмірі 200 мільйонів фунтів у рамках колективного позову проти Mastercard , рішення про яку оголосили ще в лютому 2025 року. Про це пише PYMNTS.

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Суть позову

Позов подав Волтер Меррікс, ексфінансовий омбудсмен, у 2016 році. Він звинуватив Mastercard у завищенні еквайрингових комісій, які торговці перекладали на споживачів через вищі ціни. Компанія стверджувала, що її технології приносили споживачам значні переваги.

Спір щодо суми

Компанія Innsworth Capital, яка фінансувала позов, вважала суму в £200 мільйонів заниженою і навіть ініціювала арбітраж проти Меррікса. Проте суд визнав, що шанси на значно більшу компенсацію були низькими.

Умови угоди

У рамках врегулювання Mastercard зобов’язалася виплатити Мерріксу особисту гарантію в £10 мільйонів. Після рішення суду мільйони британців зможуть отримати до £70 компенсації кожен.