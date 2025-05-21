Курс польського злотого до гривні зріс і вже третій день поспіль демонструє зростання, досягнувши нового рівня. Про це свідчать дані НБУ.
21 травня 2025, 18:25
Польський злотий зростає три дні поспіль й знову коштує 11 гривень
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Офіційний курс
На 21 травня 2025 року Національний банк України встановив курс на рівні 11,0552 гривні за 1 злотий, що на 0,0710 гривні вище, ніж раніше.
Ситуація на готівковому ринку
В обмінних пунктах злотий купують у середньому за 10,90 гривні, а продають по 11,10 гривні. За день курс зріс на 5 копійок.
Як визначається курс
НБУ розраховує курс гривні до злотого щоденно, спираючись на котирування пари злотий-долар на польському ринку.
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Джерело: Мінфін
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