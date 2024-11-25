5 акцій, які можуть примножити прибуток у «чорну п’ятницю»

29 листопада — один із найочікуваніших днів глобального розпродажу. «Чорна п’ятниця» приносить великі прибутки не тільки ритейл- та e-commerce компаніям, а й технологічному сектору. Це також впливає на акції цих компаній, що робить їх особливо цікавими для інвесторів у період знижок. Які акції стануть прибутковим рішенням у глобальний день розпродажів, розповіла інвестиційна експертка Олеся Твердохліб.

Чому цей день важливий для фондового ринку

«Чорна п’ятниця» — це день після Дня подяки у США, який знаменує початок сезону святкових покупок. Спочатку цей термін означав затори на дорогах, але пізніше його почали асоціювати з великими знижками, які пропонують магазини для стимуляції споживання. Пізніше у всьому світі цей день перетворився на період інтенсивних продажів як в офлайн-, так і в онлайн-магазинах.

Для фондового ринку «чорна п’ятниця» — це не просто подія для роздрібних покупців, а й важливий індикатор стану економіки, споживчого попиту та настроїв покупців. Результати продажів цього дня часто формують очікування щодо прибутків компаній у 4-му кварталі та впливають на вартість акцій, особливо зі сфери ритейлу, електронної комерції, логістики та технологій.

Цей день є хорошою можливістю для інвесторів отримати прибуток на акціях компаній, які опиняються в центрі уваги під час святкових покупок.

Які компанії мають великий попит у сезон свят

Найприбутковішими компаніями у «чорну п’ятницю» є вже глобально відомі підприємства, які цікавлять як споживачів, так й інвесторів. Ця популярність зумовлена, звісно ж, приємними знижками та широким вибором товарів, а також зростанням їхніх цінних паперів. Серед цих компаній:

1. Amazon.com Inc. (AMZN). Це найбільший у світі онлайн-ритейлер, який перетворив «чорну п’ятницю» на ключову подію для свого бізнесу. Завдяки глобальній присутності, широкому асортименту товарів і великим знижкам компанія щороку залучає мільйони покупців. Amazon не лише генерує величезні обсяги продажів, але й встановлює тренди на ринку. Цим створює винятковий споживчий досвід через ефективну логістику та технологічну підтримку.

2. Walmart Inc. (WMT). Найбільша у світі мережа роздрібних магазинів. У період «чорної п’ятниці» компанія є одним із головних гравців ринку, адже використовує свої потужні офлайн- і онлайн-канали для стимуляції продажів, і є конкурентом для Amazon.

До глобального дня знижок Walmart пропонує знижки на електроніку, побутову техніку, іграшки та товари для дому. Завдяки масштабній логістичній інфраструктурі компанія забезпечує швидку доставку товарів, що є ключовою перевагою для клієнтів. Високі продажі у «чорну п’ятницю» сприяють зростанню акцій компанії.

3. Shopify Inc. (SHOP). Ця компанія надає платформу для створення та управління інтернет-магазинами. Вона обслуговує понад 5,6 млн активних магазинів у понад 175 країнах та пропонує їм інструменти для онлайн-продажів, маркетингу, обробки платежів та управління замовленнями.

У «чорну п’ятницю» Shopify забезпечує малим та середнім підприємствам можливість конкурувати з великими ритейлерами. Сама ж платформа фіксує значне зростання обсягів продажів, що позитивно впливає на її фінансові показники. У 2023 році компанія повідомила про 20% зростання валового обсягу товарів (GMV) — до $235,9 млрд, що свідчить про популярність платформи серед продавців та покупців.

4. Apple Inc. (AAPL) традиційно демонструє зростання продажів своєї продукції в день «чорної п’ятниці» та святкового сезону загалом. Зокрема, найпопулярнішими є iPhone, iPad та аксесуари, адже ця техніка відіграє роль омріяного подарунка для більшості людей. Це зумовлює високий попит на продукцію компанії та привабливі пропозиції для споживачів.

Інвестори зацікавлені в акціях Apple через стабільний попит на її продукцію та здатності до адаптації ринкових умов.

5. Microsoft (MSFT), одна з найбільших технологічних компаній світу, яка активно використовує «чорну п’ятницю» для стимулювання продажів своїх продуктів та послуг. Особливий акцент MSFT робить на споживчих категоріях: ігрові консолі Xbox, аксесуари для геймінгу та програмне забезпечення, зокрема, Microsoft Office, і передплата на хмарний сервіс Microsoft 365.

Проте компанія використовує цей день знижок не тільки для підвищення прибутку, а й для стратегічної можливості зміцнити позиції на ринку відеоігор. Консоль Xbox Series X/S, що входить до списку найпопулярніших подарунків святкового сезону, завжди отримує значний попит завдяки акційним пропозиціям. Разом із геймінгом Microsoft активно стимулює продаж аксесуарів (контролери, навушники) та підписки на сервіс Xbox Game Pass.

Відсоткові зміни цін цих компаній на Чорну п’ятницю за останні 10 років:

*Дані за 2014−2016 роки для Shopify Inc. (SHOP) відсутні, оскільки компанія вийшла на біржу у 2015 році, активні торги акціями ведуться з 2016 року.

Тенденції на ринку в «чорну п’ятницю»

Окрім великих прибутків компаній, глобального збільшення споживання та зростання акцій компаній, «чорна п’ятниця» привносить й інші тенденції на фондовому ринку. Ця динаміка впливає на інші економічні сектори та індекси, проте й має свої ризики. Серед основних ринкових рухів:

Секторний вплив. Ритейлери та e-commerce є головними бенефіціарами цього періоду, адже демонструють зростання акцій, зокрема, Amazon, Walmart та Shopify, завдяки високим обсягам продажів. Технологічний сектор також виграє через попит на гаджети та ігрові консолі, що стимулює цінні папери Apple, Microsoft та Nvidia. Логістичні компанії, як FedEx та UPS, отримують прибуток від зростання обсягів доставки.

Короткострокова спекуляція. Інвестори часто купують акції цих компаній перед «чорною п’ятницею», щоб скористатися очікуваним зростанням цін.

Вплив на індекси. Сильні продажі можуть позитивно впливати на індекси, зокрема, на S&P 500 та Nasdaq, оскільки акції великих компаній мають значний вплив на їх динаміку.

Довгостроковий ефект. Успішні продажі під час «чорної п’ятниці» підтримують квартальні фінансові звіти компаній, що стимулює їхнє довгострокове зростання.

Ризики. Якщо попит виявиться слабким або пропозиція перевищить очікування, вартість акцій може впасти через розчарування в ринку.

Як інвестувати в «чорну п’ятницю»

Думки про потенційні прибутки можуть завадити виважено здійснити інвестиційний вибір. Передусім необхідно сфокусуватися на секторах-бенефіціарах, як-от роздрібна торгівля, технології, логістика та електронна комерція.

Найвигіднішою стратегією у «чорну п’ятницю» для інвестора буде придбання цінних паперів за декілька днів до початку глобального розпродажу. Це може принести більшу прибутковість від очікуваного зростання. Крім цього, важливо оцінювати макроекономічний контекст: стабільна економіка та високий попит сприяють позитивному впливу на ринок.

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Однак варто бути готовим до потенційних ризиків. Якщо показники не відповідатимуть очікуванням, то корекція — цілком можливе явище на ринку. Слідкуйте за результатами продажів та аналізуйте кожну угоду.

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