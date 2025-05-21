Європейський Союз хоче прибрати бар’єри для торгівлі та інвестицій

Європейська комісія представила стратегію, спрямовану на зміцнення єдиного ринку ЄС, щоб протистояти геополітичній нестабільності та торгівельній напрузі зі США. Про це пише Bloomberg.

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Основні цілі плану

Нова стратегія передбачає зменшення перешкод між країнами-членами, підтримку малого та середнього бізнесу, а також прискорення цифровізації у фінансовій, енергетичній і телекомунікаційній сферах. «Поточна глобальна ситуація потребує політичної волі для остаточного подолання залишкових бар'єрів. Час змусити європейський ринок працювати — час обрати Європу», — зазначено в документі.

Масштаб єдиного ринку

Єдиний ринок ЄС, створений понад 30 років тому, об'єднує близько 26 мільйонів компаній і 450 мільйонів споживачів. З ВВП у 18 трильйонів євро (20,4 трильйона доларів) він є другим за величиною ринком у світі.

Комісія планує щорічно економити бізнесу 400 мільйонів євро, спрощуючи адміністративні процедури.