Китайська фармкомпанія Hengrui залучила $1,3 млрд під час розміщення акцій у Гонконгу

Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals, фармацевтична компанія з Китаю, провела розміщення акцій у Гонконгу по верхньому кордоні заявленого цінового діапазону, передає Bloomberg з посиланням на повідомлення, опубліковане Гонконзькою фондовою біржею.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Hengrui Pharma продала 224,5 млн акцій за ціною 44,05 гонконгського долара ($5,6) за папір. Загалом розміщення залучило 9,9 млрд гонконгських доларів ($1,3 млрд). Згідно з умовами угоди, Hengrui не використовуватиме опціон, щоб збільшити обсяг розміщення.

Встановлена Hengrui ціна розміщення є дисконтом приблизно в 27,5% по відношенню до ціни закриття торгів на Шанхайській фондовій біржі 21 травня. У Шанхаї акції Hengrui коштують 55,94 юаня ($7,7; +2,7%).

Це велике розміщення в Гонконгу відбулося незабаром після розміщення акцій Contemporary Amperex Technology (CATL), яке стало найбільшим у світі за обсягом з початку 2025 року. Китайський виробник акумуляторів для електромобілів спочатку залучив $4,6 млрд, за рахунок реалізації опціонів обсяг розміщення досяг $5,2 млрд.

Hengrui спеціалізується на дослідженнях у галузі онкології та серцево-судинних захворювань. У її розміщенні в Гонконгу брали участь такі інвестбанки як Morgan Stanley, Citigroup і Huatai Securities.

Згідно з проспектом емісії, Hengrui планує використати залучені кошти на фінансування розробки ліків, можливих придбань та партнерств, а також на будівництво виробничих потужностей у Китаї та за кордоном.