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21 травня 2025, 19:16

Статки десяти найбагатших американців зросли на $365 мільярдів за рік — Oxfam

Сукупний статок десяти найзаможніших американців у 2024 році зріс на $365 мільярдів, тоді як звичайним громадянам для такого заробітку довелося б працювати 726 тисяч років. Про це пише CNN.

Сукупний статок десяти найзаможніших американців у 2024 році зріс на $365 мільярдів, тоді як звичайним громадянам для такого заробітку довелося б працювати 726 тисяч років.

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Лідер зростання

Найбільше статки зросли в Ілона Маска, генерального директора Tesla і найбагатшої людини світу, — на $186 мільярдів, що становить понад половину загального приросту. Аналітики прогнозують, що Маск може стати першим трильйонером у світі.

Інші мільярдери

Серед тих, чиї статки також значно зросли: Марк Цукерберг (Meta) — на $38,7 мільярда, Роб Волтон (Walmart) — на $38,7 мільярда, Джим Волтон (Walmart) — на $36,5 мільярда, Воррен Баффетт — на $34,8 мільярда. Натомість Ларрі Пейдж і Сергій Брін (Google) втратили частину своїх статків.

Порівняння із середнім доходом

За даними Oxfam, зростання статків топ-10 мільярдерів дорівнює $1 мільярду на день. Для порівняння, середній американський працівник заробив трохи більше $50 тисяч у 2024 році.

Законопроєкт і нерівність

Дані з’явилися на тлі дискусій про новий законопроєкт у США, який підтримує Дональд Трамп і республіканці. Критики вважають, що він посилить нерівність: 65% вигоди отримають найбагатші 10% американців, а найбідніші 20% можуть втратити близько $1000 у 2026 році через скорочення соціальних програм.

Джерело: Мінфін
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