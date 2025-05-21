Біткоїн оновив історичний максимум у $109 тисяч

Ціна біткоїна оновила історичний максимум, подолавши позначку $109 тисяч. Про це свідчать дані торгів.

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Згідно з CoinGecko, попередній історичний максимум був встановлений 20 січня 2025 року на позначці $108 786, але на криптобіржах ціна тоді досягала близько $109 700 тис.

Загалом перша криптовалюта у травні зросла на 15%, а капіталізація біткоїна досягла понад 2 трильйони доларів США.