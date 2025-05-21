Збій у системі терміналів Bloomberg порушив хід торгів держоблігаціями в Європі

У середу через збій на торговому терміналі Bloomberg у Європі відбулися серйозні перебої у роботі багатьох аукціонів державних облігацій та повсякденної діяльності учасників ринку. Про це пише Reuters із посиланням на представників низки європейських відомств, які керують держборгом, а також джерела на фінансових ринках.

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Трейдери та інші учасники ринку повідомили, що відображення ринкових даних у реальному часі та актуальних котирувань було недоступне, а екрани терміналів не працювали.

«Неможливо завантажити нічого нового, оновити електронні таблиці, деякі аукціони були відкладені», — розповів головний європейський макростратег банку RBC Пітер Шаффрік.

Ближче до середини дня деякі учасники торгів почали говорити про поступове відновлення терміналів.

Технічні проблеми з системою спричинили затримки та перенесення низки фінансових операцій. Зокрема Управління з управління боргом Великобританії (DMO) оголосило про затримку торгів на аукціоні британських державних облігацій.

«Через проблеми з системою Bloomberg, що продовжуються, вікно торгів для ранкового аукціону облігацій з прибутковістю 4% до 2031 року було продовжено», — уточнили в DMO. Аналогічно, аукціон векселів у Португалії також було перенесено через збій.

Швеція відклала запланований аукціон облігацій, пославшись на «технічні проблеми». Португалія наслідувала її приклад скасувавши аукціон векселів. На сайті шведського боргового відомства зазначено, що «заявки на аукціонах подаються… в електронному вигляді через аукціонну систему».

Європейський союз також був змушений перенести останній термін на продаж своїх облігацій на одну годину, уточнило агентство.

Ще один користувач сказав, що ситуація була справжнім кошмаром, оскільки у нього функціонував лише чат.