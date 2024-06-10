Вибори в Європарламент: чи збережеться проукраїнська більшість

Вранці 10 червня Європарламент оприлюднив попередні результати голосування на виборах до його складу, які відбулися у 20 країнах Європи. Які результати голосування та як вони вплинуть на Україну, розповів заступник виконавчого директора МВФ.

Гарні новини для України — центристська Європейська народна партія на чолі з Урсулою фон дер Ляєн виграє вибори в Європарламент.

І незважаючи на зростання ролі правих партій в різних країнах (особливо у Франції та Німеччини до вже зрозумілих Італії та Нідерландів + в Австрії, на Кіпрі та в Греції) ЄНП почне будувати широку коаліцію з Європейськими соціалістами та демократами (S&D) та Оновлюючи Європу (Renew Europe) в тому числі для продовження підтримки України — це запевнення було однією з основ програми фон дер Ляєн.

На мапі — кожен квадратик це один депутат Європарламенту

Що ще можна сказати, дивлячись на цю мапу з Financial Times:

Сильний програш партії Макрона у Франції і виграш там правих Rassemblement National (RN) на чолі з Ле Пен — у них 33% (Макрон вчора ввечері вже визнав поразку та оголосив нові загальні вибори в країні).

Сильний програш коаліції з трьох партій, в яку входить партія Олафа Шольца в Німеччині — вони прийшли третіми на вибори після правоцентристського блоку ХДС-ХСС та ультраправих з AfD.

Виграш правих з Brothers of Italy Джорджії Мелоні у Італії — вона продовжуватиме грати важливу роль в ЄС. І добре, що вона любить Україну.

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Виграш, але все ж таки з найгіршим результатом партії Орбана Фідес в Угорщини: вони набрали 44% голосів (в останні два десятиліття вони набирали 50%+ голосів). Опозиційна партія Повага і свобода (TISZA), яку очолює Петер Мад’яр, набрала 30,1%.

Сильний програш зелених у більшості країн: це може бути ударом для EU green deal.