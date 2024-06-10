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10 червня 2024, 11:37

Вибори в Європарламент: чи збережеться проукраїнська більшість

Вранці 10 червня Європарламент оприлюднив попередні результати голосування на виборах до його складу, які відбулися у 20 країнах Європи. Які результати голосування та як вони вплинуть на Україну, розповів заступник виконавчого директора МВФ.

Вранці 10 червня Європарламент оприлюднив попередні результати голосування на виборах до його складу, які відбулися у 20 країнах Європи.

Гарні новини для України — центристська Європейська народна партія на чолі з Урсулою фон дер Ляєн виграє вибори в Європарламент.

І незважаючи на зростання ролі правих партій в різних країнах (особливо у Франції та Німеччини до вже зрозумілих Італії та Нідерландів + в Австрії, на Кіпрі та в Греції) ЄНП почне будувати широку коаліцію з Європейськими соціалістами та демократами (S&D) та Оновлюючи Європу (Renew Europe) в тому числі для продовження підтримки України — це запевнення було однією з основ програми фон дер Ляєн.

На мапі — кожен квадратик це один депутат Європарламенту

Що ще можна сказати, дивлячись на цю мапу з Financial Times:

Сильний програш партії Макрона у Франції і виграш там правих Rassemblement National (RN) на чолі з Ле Пен — у них 33% (Макрон вчора ввечері вже визнав поразку та оголосив нові загальні вибори в країні).

Сильний програш коаліції з трьох партій, в яку входить партія Олафа Шольца в Німеччині — вони прийшли третіми на вибори після правоцентристського блоку ХДС-ХСС та ультраправих з AfD.

Виграш правих з Brothers of Italy Джорджії Мелоні у Італії — вона продовжуватиме грати важливу роль в ЄС. І добре, що вона любить Україну.

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Виграш, але все ж таки з найгіршим результатом партії Орбана Фідес в Угорщини: вони набрали 44% голосів (в останні два десятиліття вони набирали 50%+ голосів). Опозиційна партія Повага і свобода (TISZA), яку очолює Петер Мад’яр, набрала 30,1%.

Сильний програш зелених у більшості країн: це може бути ударом для EU green deal.

Автор:
Рашкован Владислав
Заступник виконавчого директора Рашкован Владислав
Міжнародний валютний фонд
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