Індія непередбачувана, а магія Моді добігає кінця: хто очолить батьківщину спецій

Індійській народній партії — Бхаратія Джаната — не вистачило абсолютної більшості в індійському парламенті, що складається з 543 членів. Вперше за 10-річне правління Моді прем'єр-міністру доведеться поводитися добре з деякими дрібнішими партіями, щоб утримати владу, пише Bloomberg. «Мінфін» вибрав головне.

З того часу, як у 2014 році прем'єр-міністр Нарендра Моді «увірвався» до свого кабінету, отримавши несподівану і безпрецедентну абсолютну законодавчу більшість, багато хто припустив, що політика країни змінилася назавжди. Здавалося, що епоха коаліцій пройшла, й Індія невблаганно прямує до однопартійного домінування.

Біржовим трейдерам і проурядовим експертам траєкторія розвитку країни здавалася цілком зрозумілою: їй судилося побачити стійке зростання економіки на рівні 8%, щасливих виборців та прем'єр-міністра, який набирає сили в країні та за кордоном.

Багато інвесторів вклалися в активи країни, спираючись на результати опитувань та екзит-полів, які показували переконливу перемогу Моді.

Але Індія непередбачувана. Це незаперечний факт, про який самі індійці, схоже, забули за останнє десятиліття. Індійські виборці не погодилися з планами Нарендри Моді знову очолити країну. І схоже, Моді набрид не лише жителям півдня, а й виборцям на півночі Індії.

Чому Моді недообрали

Моді прийшов до влади 10 років тому, обіцяючи робочі місця у промисловості та реформи, сприятливі для приватного сектору. Натомість у ході цієї кампанії він доводив, що створюються робочі місця, і зростання цін на акції компаній державного сектору підтверджує його економічні результати. Це відступ від амбіцій десятирічної давнини.

Зростання зайнятості при Моді було, у кращому разі, незначним. Соціальна інклюзивність була неоднорідною. Хоча більша частина країни виглядає зовсім інакше, ніж у 2014 році, ще більша частина її виглядає практично без змін.

У маленьких містечках Індії не відбулося такої революції в інфраструктурі, яку останні десятиліття пережили міста такого ж розміру в Китаї чи Південно-Східній Азії. Великі мегаполіси змінилися у роки буму 2000-х років, але з того часу вони переважно перебували в стагнації.

Якими б не були цифри зростання ВВП, правдоподібні вони чи ні, очевидно одне: виборці не вірять, що це зростання досягло їхніх гаманців. Не дивно, що подібні факти не залишилися поза увагою.

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Що буде далі

Тепер Моді готується до коаліційних переговорів після того, як його партія втратила більшість у парламенті. Це змушує Моді покладатися на союзників для формування уряду вперше з того часу, як він прийшов до влади десять років тому.

Партії Моді необхідно заручитись підтримкою двох регіональних союзників. Переговори щодо коаліції можуть виявитися непростими, пише Bloomberg.

Багато хто не поділяє індуїстських націоналістичних поглядів, які є основою програми Індійської народної партії. Це означає, що вона може бути змушена відмовитися від своєї зухвалої риторики та амбіцій щодо агресивнішого перетворення Індії на відверто індуїстську націю.

Уряд Моді та його союзники повністю домінували в інформаційному просторі за останнє десятиліття. Вони прагнули підтримувати шалений темп і неймовірний ентузіазм, якими відзначено перший похід прем'єр-міністра до влади.

Уряд вважав, що урок його радикального переобрання у 2019 році полягав у тому, що соціального консерватизму та соціального забезпечення було достатньо, щоб зберегти контроль. Але Моді та його партія досягли меж. Без реальних змін на місцях йому чи будь-якому його наступнику може бути складно зберегти владу протягом наступних п'яти років.

Ослаблений мандат Моді «ускладнить проведення спірних економічних реформ», — погоджується Шілан Шах, економіст Capital Economics. Однак новий уряд «усе ще може зробити достатньо, щоб зберегти потенційне зростання на рівні 6−7%», сказав він. Це спричинить те, що економіка «збільшиться у понад удвічі протягом наступного десятиліття», — вважає Шах.