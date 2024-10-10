Вересень традиційно вважався найгіршим місяцем для біткоїна. З 2010 року, коли він почав торгуватися, ціна «цифрового» золота у перший місяць осені в середньому знижувалася на 4,5%. Однак цього року у вересні головна криптовалюта суттєво подорожчала і продемонструвала другий найкращий вересневий результат за всю історію торгів.
Вартість біткоїну та головних криптовалют: чому вересень не дотягнув до нового рекорду
«Мінфін» спільно з сервісом обміну криптовалют Exobmin підбив підсумки місяця, що минув, та розповість, що чекає на ринок криптовалют у найближчій перспективі.
Що відбулося з біткоїном
За підсумками минулого місяця, біткоїн подорожчав на 7,3%. Станом на ранок 30 вересня його зростання за місяць було ще суттєвішим — близько 7,8%, і якби цей показник втримався до кінця дня, то цей вересень став би найуспішнішим в історії криптовалюти. Однак незначне зниження ціни не дозволило зафіксувати рекорд. Виключенням стала хіба Нова Зеландія та деякі тихоокеанські острови, де день завершився раніше, ніж почалося падіння крипти.
Впродовж місяця головна криптовалюта відчувала значні коливання. Її ціна опускалася до $53,4 тис., а інколи впевнено перевищувала $66 тис., а завершила місяць на позначці близько $64 тис.
Загалом для крипторинку місяць виявився вдалішим, ніж для біткоїну. Його загальна капіталізація зросла на 11% і перетнула позначку $2,41 трлн. Зростання ринку вплинуло і на криптовалютний індекс страху та жадібності. На початку осені він перебував у зоні «страху» — 26 балів зі 100 можливих, а на завершення місяця «жадібність» почала домінувати — показник сягнув 61 балу.
Найбільші зростання і падіння серед найпопулярніших криптовалют
Якщо поглянути на зміну вартості монет, які входять до топ-10 за капіталізацією (за виключенням стейблкоїнів), то виявиться, що біткоїн посідає лише сьоме місце за показниками зростання минулого місяця.
Зміна вартості топ-10 криптовалют за капіталізацією
|Криптовалюта
|Місце за капіталізацією
|Зміна ціни за вересень, %
|Avalanche
|10
|30
|Dogecoin
|6
|17,7
|Solana
|4
|12,6
|Cardano
|9
|8,8
|Toncoin
|7
|8,1
|BNB
|3
|7,6
|Біткоїн
|1
|7,3
|Ефіріум
|2
|7
|XRP
|5
|5,2
|TRON
|8
|0
Натомість беззаперечним лідером тут став токен Avalanche (AVAX), який зріс відразу на 30%. Це нативний токен однойменної платформи, що спеціалізується на створенні універсальних смарт-контрактів. Фактично це ще одна спроба розбудувати альтернативу мережі Ethereum. Переваги Avalanche на цьому шляху — вища швидкість транзакцій та нижча комісія. Наразі капіталізація Avalanche становить $9,9 млрд, і з цим показником токен замикає десятку головних криптовалют.
Високі показники зростання AVAX демонструє останній рік. За 12 місяців він подорожчав приблизно на 143%, випереджаючи навіть шалене ралі біткоїна, який за рік додав 118%.
Водночас інвесторам варто враховувати високу волатильність Avalanche. Зараз монета коштує $24,6, що далеко від її піків у майже $130 у 2021 році. Та й цього року токен сягав близько $60 у березні, але не втримався на вершині.
Нинішнє зростання AVAX пов'язане з декількома чинниками. Зокрема, Avalanche Foundation — організація, що відповідальна за впровадження блокчейн-мережі Avalanche, — оголосила про запуск грантової програми на $40 млн для підтримки розробників, які створюють блокчейни у мережі Avalanche.
Ці інвестиції відбуваються на тлі очікування найбільшого в історії оновлення мережі Avalanche, яке, за повідомленням на офіційному сайті системи, має відбутися в середині жовтня. Засновники системи очікують після цього сплеску кількості розробників, що працюватимуть з Avalanche, зокрема, в ігровій та фінансовій індустріях. Адже доступними стануть спеціальні блокчейн-рішення без складності створення з нуля.
Завдяки позитивним ринковим тенденціям жодна криптовалюта із топ-10 у вересні не втратила в ціні. Зросли всі, окрім токена TRON, який, попри волатильність впродовж місяця, завершив його з тією ж вартістю, що й починав.
Якщо ж поглянути на топ-100 криптовалют за капіталізацією, то тут за вересень найбільше зріс токен Sui (створений однойменною платформою смарт-контрактів), який додав відразу 128%.
Найсуттєвіше ж падіння серед цих криптовалют продемонструвала Monero (позиціонує себе, як гроші для конфіденційних переказів), що подешевшала на 9,5%.
Що впливало на крипторинок
Головною подією на крипторинку минулого місяця стало рішення ФРС про зниження ключової ставки на 50 в. п. — до 4,75−5% річних. Це стало першим її зниженням із 2020 року.
Рішення регулятора було позитивно сприйнято інвесторами в акції та криптовалюту. Нижча ставка Федрезерву означає здешевлення кредитів, а відтак — збільшення апетиту до ризику трейдерами, які полюбляють торгувати за позичені гроші. Відповідно, зростатиме і загальний попит на активи.
Змусило інвесторів напружитися лише різкіше, ніж очікувалось, зниження ставки. Це могло говорити про те, що справи в американській економіці погіршуються і рецесія ближче, ніж здається. Відповідно, і від ФРС потрібні радикальніші дії, щоб залатати пробоїну.
Оскільки ж крипторинок останніми роками корелюється з ринком акцій, спад найбільшої економіки світу вдарив би і по ньому. Але хороший звіт щодо ринку труда США, який було опубліковано американським Бюро статистики минулої п'ятниці, розвіяв ці страхи інвесторів.
Утім, криптоінвестори не занадто переймалися такими загрозами, а більше раділи дешевим грошам. На цьому фоні біткоїн теж почав зростати, і з $58 тис. напередодні засідання ФРС дійшов до $66 тис. ближче до кінця місяця.
Менш помітною, але теж важливою подією на крипторинку стало рішення американської Комісії з цінних паперів про дозвіл на торгівлю опціонами біткоїн-ETF від інвестиційного гіганта BlackRock. Торгівля цими цінними паперами відбуватиметься на головній технологічній біржі США Nasdaq. Очікується, що поява нового фінансового інструменту принесе на крипторинок додаткові кошти. До того ж після першого дозволу мають з'явитися опціони і на біткоїн-ETF від інших компаній.
Самі біткоїн-ETF теж почуваються чудово. Чистий приріст інвестицій у них впродовж вересня склав $494 млн. Причина цього — вже згадані рішення ФРС та Комісії з цінних паперів.
Додатковим стимулом для крипторинку стало активне придбання біткоїну MicroStrategy — розробником програмного забезпечення, який вже декілька років активно купує біткоїн. У вересні компанія збільшила його запаси на своїх рахунках відразу на 25,7 тис. BTC, а це еквівалент понад $1,5 млрд. Загалом же MicroStrategy вже має біткоїнів майже на $10 млрд.
Що чекає на крипторинок далі
За перші дні жовтня ціна біткоїну різко пішла донизу: з $64 тис. він опускався майже до $60 тис. Причиною цього стало посилення ударів Ізраїлю в Лівані та масована атака Ірану балістичними ракетами по Ізраїлю.
Тиск відчуває і фондовий ринок, особливо технологічні компанії, однак падіння біткоїну виявилося суттєвим, ніж цього сектору. Це потягло донизу і криптовалютний ринок загалом.
Як зазначили аналітики Standard Chartered, біткоїн не є захистом від геополітичних ризиків, а тому у разі зростання напруженості він може протестувати позначку нижче $60 тис.
Точкою невизначеності для крипторинку залишаються президентські вибори у США. Інвестори ставлять на Дональда Трампа, який обіцяє зробити США біткоїн-наддержавою, а тому зростання його шансів позитивно позначатиметься на ринку, і навпаки.
Попри політичні ризики, загалом для біткоїну складається позитивна ситуація. Насамперед завдяки очікуванню зниження ключових ставок головними центробанками світу.
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Наступне засідання Європейського центробанку заплановане на 17 жовтня і, за даними Bloomberg, інвестори дають ймовірність 90%, що ставку буде знижено. ФРС у жовтні не збиратиметься, але передбачається, що у листопаді регулятор також піде на зниження ставки. Трейдери на Волл-стріт після гарного звіту щодо ринку праці США вже підвищили до 90% ймовірність того, що ФРС США знизить ставку в листопаді на 0,25 в.п. А отже, ми наближаємося до «дешевих» грошей і можливого буму ризикових активів.
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