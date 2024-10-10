Вартість біткоїну та головних криптовалют: чому вересень не дотягнув до нового рекорду

Вересень традиційно вважався найгіршим місяцем для біткоїна. З 2010 року, коли він почав торгуватися, ціна «цифрового» золота у перший місяць осені в середньому знижувалася на 4,5%. Однак цього року у вересні головна криптовалюта суттєво подорожчала і продемонструвала другий найкращий вересневий результат за всю історію торгів.

«Мінфін» спільно з сервісом обміну криптовалют Exobmin підбив підсумки місяця, що минув, та розповість, що чекає на ринок криптовалют у найближчій перспективі.

Що відбулося з біткоїном

За підсумками минулого місяця, біткоїн подорожчав на 7,3%. Станом на ранок 30 вересня його зростання за місяць було ще суттєвішим — близько 7,8%, і якби цей показник втримався до кінця дня, то цей вересень став би найуспішнішим в історії криптовалюти. Однак незначне зниження ціни не дозволило зафіксувати рекорд. Виключенням стала хіба Нова Зеландія та деякі тихоокеанські острови, де день завершився раніше, ніж почалося падіння крипти.

Впродовж місяця головна криптовалюта відчувала значні коливання. Її ціна опускалася до $53,4 тис., а інколи впевнено перевищувала $66 тис., а завершила місяць на позначці близько $64 тис.

Загалом для крипторинку місяць виявився вдалішим, ніж для біткоїну. Його загальна капіталізація зросла на 11% і перетнула позначку $2,41 трлн. Зростання ринку вплинуло і на криптовалютний індекс страху та жадібності. На початку осені він перебував у зоні «страху» — 26 балів зі 100 можливих, а на завершення місяця «жадібність» почала домінувати — показник сягнув 61 балу.

Найбільші зростання і падіння серед найпопулярніших криптовалют

Якщо поглянути на зміну вартості монет, які входять до топ-10 за капіталізацією (за виключенням стейблкоїнів), то виявиться, що біткоїн посідає лише сьоме місце за показниками зростання минулого місяця.

Зміна вартості топ-10 криптовалют за капіталізацією

Криптовалюта Місце за капіталізацією Зміна ціни за вересень, % Avalanche 10 30 Dogecoin 6 17,7 Solana 4 12,6 Cardano 9 8,8 Toncoin 7 8,1 BNB 3 7,6 Біткоїн 1 7,3 Ефіріум 2 7 XRP 5 5,2 TRON 8 0