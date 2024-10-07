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7 жовтня 2024, 15:44

В ОАЕ скасували ПДВ на обмін та перекази у криптовалюті

Влада ОАЕ звільнила всі криптотрансакції від сплати податку на додану вартість у 5%. На це звернули увагу на PwC, пише forklog.

Влада ОАЕ звільнила всі криптотрансакції від сплати податку на додану вартість у 5%.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«ОАЕ фактично поставили цифрові активи в один ряд із TradFi. Це легітимізує криптовалюти», — прокоментувала старша наукова співробітниця Métis Institute Анкіта Дхаван.

Скасування діє ретроспективно з 1 січня 2018 року. Пов'язані із цифровими активами компанії можуть звернутися за відшкодуванням сплаченого ПДВ.

Нові правила передбачають звільнення від податку на додану вартість додаткових послуг, включаючи управління інвестиційними фондами, переказ та конвертацію віртуальних активів.

За даними Milkroad, ОАЕ поряд із Сінгапуром та Туреччиною входять до трійки за ступенем прийняття цифрових активів.

Нагадаємо

5 червня 2024 року рада директорів ЦБ країни схвалила поправки до регламенту з нагляду та ліцензування стейблкоїнів. Згідно з документом, подібні активи мають бути забезпечені дирхамами та не можуть бути прив'язані до інших валют.

Курс Bitcoin, Ethereum, Litecoin та інших криптовалют

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
Три літри
Три літри
7 жовтня 2024, 16:34
#
Якщо суто з крипти брався податок то вона вже буле легальна наскільки тільки можна бути легальним

ви знов цітуєтие дно-контент з інфо-помийок
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