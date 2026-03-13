Валютний ринок України 16-22 березня: входимо у фазу відносної стабільності?

Валютний ринок України демонструє дивовижну стійкість до зовнішніх викликів. Попри загострення ситуації на Близькому Сході та стрімке подорожчання енергоносіїв, гривня зберігає позиції в межах прогнозованих коридорів. Поєднання активності аграріїв перед посівною та потужних валютних резервів НБУ створює фундамент для «врівноваженої мінливості», де коливання є контрольованими, а паніка відсутня. Про це написав директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий у своїй колонці для Liga.net. «Мінфін» вибрав головне.

Останні тижні показали, що валютний ринок України поступово входить у фазу відносної стабільності. Навіть попри геополітичні потрясіння, передусім на Близькому Сході, внутрішній валютний сегмент демонструє здатність адаптуватися до зовнішніх викликів.

Остання декада березня, найімовірніше, не стане винятком. Поточна ситуація дозволяє говорити про так звану врівноважену мінливість — коли курс може коливатися, але ці коливання не виходять за межі контрольованого діапазону.

Баланс попиту та пропозиції

Сьогодні на ринку діє одразу кілька факторів, що формують баланс попиту та пропозиції. З одного боку, напередодні посівної кампанії активізуються аграрні компанії, які продають валютний виторг. Це означає збільшення пропозиції валюти.

З іншого боку, підвищення цін на енергоресурси на світових ринках стимулює попит на валюту з боку імпортерів. Українські компанії, які закуповують пальне, намагаються заздалегідь сформувати необхідні запаси. Таким чином формується додатковий попит на валюту, передусім на долар.

Роль резервів НБУ

Однак ключовий фактор стабільності сьогодні — це міжнародні резерви Національного банку, які становлять близько $55 млрд. Саме цей ресурс дозволяє регулятору ефективно згладжувати можливі дисбаланси, здійснюючи необхідні інтервенції в межах режиму «керованої гнучкості».

Не менш важливо, що ринок уже адаптувався до нових курсових рівнів. Діапазон 43−44 грн за долар та 50−51 грн за євро поступово стає новою точкою відліку для учасників ринку. Це знижує нервовість і позитивно впливає на готівковий сегмент. Очікується, що різниця між курсами купівлі та продажу зменшиться приблизно до 0,5 грн за долар і 0,7 грн за євро.

Глобальні тренди: тиск на євро та консервативна монетарна політика

Водночас наступного тижня курс євро в Україні залежатиме передусім від глобальних процесів, а саме від котувань в парі з доларом. Конфлікт на Близькому Сході та пов’язані з ним енергетичні ризики стимулюють інвесторів шукати безпечні активи. Саме тому долар уже зміцнився щодо євро майже на 3%, і найближчим часом співвідношення валют може бути в межах 1,145−1,165.

У таких умовах Національний банк виконує роль стабілізатора. Регулятор уважно стежить за ситуацією і за потреби, як вже зазначалося, може використовувати валютні інтервенції. Проте сьогодні їх основна функція — не змінювати тренд, а стримувати надмірні емоції ринку.

Варто також враховувати, що найближчим часом не очікується змін у монетарній політиці. Ймовірно, облікова ставка залишиться на рівні 15%, що свідчить про консервативний підхід регулятора в умовах нестабільної міжнародної ситуації.

Стабільність гривні сьогодні відіграє ключову роль. Саме вона формує відчуття передбачуваності та стримує спекулятивні очікування.

Характеристики валютного ринку 16−22 березня