Валютний ринок на початку липня: за скільки можна буде купити долар і євро цієї суботи та неділі

Робочий тиждень, що минає, не зробив фурор на валютному ринку і пройшов досить буденно. Після достатньо розпіареного скандалу навколо комісій банків та фінкомпаній під час обміну купюр різних років випусків, і досить жорстких дій Нацбанку та рішень Верховної Ради, готівковий ринок останніми днями червня дещо заспокоївся. І пропрацював у форматі «з обороту».

Основними механізмами заробітку для фінансистів під час обміну валюти на тижні були:

1. Гра на курсі євро, який періодично продовжував ралі щодо долара на міжнародному ринку, і, відповідно, періодично дорожчав та дешевшав щодо гривні.

Поведінка пари євро/долар цього тижня чітко відображена на графіку:

А так на це реагував український ринок валютообміну за доларом та євро:

2. Дохід, що отримується за рахунок зростання обсягів валютообмінних операцій, який не передбачає істотного спреду між купівлею та продажем валюти, щоб залучити максимальну кількість покупців та продавців саме до своїх пунктів обміну.

Цікаво, що, за даними Нацбанку, найактивнішим днем і на міжбанку, і на готівковому ринку валютообміну цього тижня був понеділок, 26 червня, що чітко видно на графіку:

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (30 днів)

А в усі наступні дні міжбанк і готівковий ринок повернулися до своїх середньостатистичних обсягів із відносною майже рівністю між обсягами купівлі та продажу готівкової валюти в обмінниках.

На міжбанку зростання обсягів операцій цього дня було пов'язане просто зі звичайним виходом одночасно декількох великих покупців, яких закрив своєю інтервенцією Нацбанк.

А ось зростання статистики на готівковому ринку «злі язики» пов'язали з тим, що частина громадян, які мали доларові купюри 1993 і 1996 років (і мали проблеми раніше з їхнім здаванням), вирішили не ризикувати і все ж таки активно їх здавати в обмінники, користуючись піком «закручування гайок» Нацбанком у цьому питанні.

Потім ажіотаж згаснув, що й позначилося на статистиці обсягів валютних операцій обмінників у всі інші дні цього тижня.

У результаті, за період із 26 до 30 червня:

курс долара на торгах, завдяки продажам НБУ, залишився в межах стабільного коридору 36,5686−36,9343 гривні;

євро за рахунок коливань пари євро/долар на зовнішніх ринках на міжбанку подешевшав за тиждень на 18 копійок — із 39,8780/40,2731 ранку понеділка, 26 червня, до рівня 39,6988/40,0958 гривень до 15:00 за київським часом на момент закриття торгів п'ятниці 30 червня.

Що ще вплине на курс

У четвер, 29 червня, ввечері НБУ затвердив Стратегію пом'якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Її публічну версію буде оприлюднено регулятором до 7 липня 2023 року.

Поява такого документа — фактично, виконання вимог МВФ. Основні меседжі Нацбанку щодо підтримки гривні та економічного блоку: продовження співпраці з МВФ та досягнення цілей щодо цінової та фінансової стабільності для підтримки сталого економічного зростання у тривалій перспективі.

Триматиметься Стратегія на «трьох китах», які поступово запроваджуватимуться, за наявності передумов для їх виконання:

пом'якшення валютних обмежень; перехід до більшої гнучкості курсу; повернення до принципів інфляційного таргетування.

Враховуючи, що в умовах війни банківська система поки що гідно тримає удар, основне для Нацбанку зараз — не перегнути ціпок і не провести необґрунтовано швидке пом'якшення валютних обмежень, щоб не спровокувати серйозного тиску на курс.

Отже, великого фурору в експертному середовищі та серед фінансистів ця Стратегія не викличе, але деякого розуміння «дорожньої мапи» Нацбанку додасть.

Крім цього, додає впевненості українському валютному ринку й рішення Ради виконавчих директорів МВФ від 29 червня про затвердження першого перегляду програми «Механізм розширеного фінансування» (Extended Fund Facility, EFF) та виділення Україні другого траншу обсягом 663,9 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що складає близько $886 млн.​

Прогноз щодо курсу долара та євро на 1−2 липня

На готівковому ринку ввечері у п'ятницю долар обмінники фінкомпаній продавали за 37,18−37,35 гривень, а євро — за 40,85−41,20 гривень. При цьому жодного ажіотажу не було. За такого розкладу на ринку особливих сюрпризів цими вихідними від власників обмінників очікувати не варто.

У перші суботу та неділю липня власники більшості обмінників фінкомпаній зароблятимуть, переважно, у форматі «з обороту» з досить низьким рівнем спреду: за доларом у межах 15−25 копійок, за євро — в межах 25−30 копійок.

При цьому деякі обмінники продовжать утримувати максимальний рівень спреду за доларом та євро в межах до 1 гривні. Це обмінники, які розташовані у районах із низькою конкуренцією чи у великих торгових центрах.

Здебільшого, такий «грабіжницький» спред вони триматимуть за рахунок заниження курсу прийому валюти, залишаючи при цьому цінники її продажу на середньоринковому для цього регіону рівні.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній 1−2 липня перебуватиме у межах коридору: прийом 37,00 — 37,20 гривень та продаж від 37,25 до 37,40 гривень.

Курс євро в основній частині пунктів обміну цієї суботи та неділі буде наступним: прийом у межах від 40,20 до 40,80 гривень та продаж від 40,85 до 41,20 гривень.