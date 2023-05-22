Валюта в Україні в останній декаді травня: чому знову можуть бути сюрпризи

Наступний тиждень буде багатим на події, які можуть суттєво вплинути на поведінку валютного ринку України найближчими днями та навіть місяцями. Докладніше про це — у традиційному валютному огляді «Мінфіну».

З міжнародних економічних новин на курс євро щодо гривні впливатиме поведінка пари євро/долар на зовнішніх майданчиках під час опублікування важливих даних щодо економіки країн ЄС та США.

23 травня з'являться дані щодо індексів ділової активності у виробничому секторі та сфері послуг Франції, Німеччини та США. Перші дві країни — економічні локомотиви ЄС, і ці показники серйозно впливають загалом на курс євро.

Крім того, цього ж дня у Штатах опублікують статистику за кількістю виданих дозволів на будівництво (відображає реальне «здоров'я» американської будівельної галузі) та статистику продажів нового житла. Обидва показники входять до основних маркерів стану американської економіки.

У результаті, у вівторок, 23 травня, курс євро «лихоманитиме» практично весь день, як на зовнішніх ринках, так і на українському. Не особливо спокійною для євровалюти буде і середа, 24 травня, коли опублікують індекс ділового клімату Німеччини, а пізно ввечері — протоколи FOMC у США.

25 травня, у четвер, напруга за парою євро/долар досягне апогею, оскільки будуть озвучені дані щодо ВВП Німеччини та США, а також свіжа статистика з безробіття в Америці та декілька показників щодо ринку американської нерухомості.

26 травня тон знову задаватимуть американські новини — щодо споживчих настроїв, сальдо зовнішньої торгівлі США та дані щодо доходів та витрат американців. Хороша статистика щодо доходів та витрат американців здатна серйозно зміцнити позиції долара. А от якщо вона виявиться слабшою за очікування аналітиків, неминучими є нові ралі за парою євро/долар із коливаннями в межах, щонайменше, 0,5−1 американського цента на євро. Відповідно, в Україні стрибки курсу євровалюти будуть у межах 18,5−37 копійок на євро.

Тому з 23 до 26 травня ринок за євро/доларом серйозно штормитиме.

Крім того, наступного понеділка, 29 травня, у США відзначають День поминання, і український міжбанк за доларом працюватиме на ТОМі. До війни цей фактор серйозно впливав на активність клієнтів за доларом, оскільки розраховуватись гривнею «сьогодні», а отримувати валюту «завтра» багатьом було не цікаво. В умовах війни цей чинник вже не так сильно впливає на ринок, як раніше.

Але все ж таки більшість клієнтів воліють переносити свої угоди на наступний день. Тому цієї п'ятниці, 26 травня, багато компаній закриють свої угоди, з урахуванням ще й операцій понеділка, або відразу перенесуть їх на 30 травня, щоб не залишати на вихідний 29 травня у США.

Із політико-економічних подій на наш ринок суттєво вплинуть остаточні новини щодо подальшого функціонування «зернового коридору». Є багато нюансів щодо процедури його роботи найближчим часом як за кількістю портів, через які відвантажуватиметься українська агропродукція, так і за обсягами нашого експорту, які підуть цим каналом.

За моїм прогнозом, росія продовжить розгойдувати ситуацію, щонайменше, до кінця президентських виборів у Туреччині, щоб підіграти одному з кандидатів. Все це надалі суттєво впливатиме на суми надходжень експортної виручки нашим аграріям. І, відповідно, позначиться на обсягах пропозиції валюти на українському міжбанку найближчі, щонайменше, 1,5−2 місяці, доки діятиме нова угода.

Загалом же, наявність «зернового коридору» та його робота — позитивний фактор для нашого валютного ринку. Адже за стабільного попиту на валюту та розблокування «зернового коридору» обсяги інтервенцій НБУ з продажу долара на торгах знизяться, що дозволить Україні витрачати менше резервів на підтримку курсу гривні на міжбанку.

З внутрішніх чинників на поведінку валютного ринку цього тижня особливо впливатимуть такі три:

Наближення кінця місяця, що змусить частину клієнтів активізувати свої розрахунки як із зовнішніми контрагентами щодо оплати валютних контрактів, так і з внутрішніми — за розрахунками у гривні. Зазвичай, це збільшує статистику торгів.

Отримання міжнародної допомоги та перспектива послаблення валютних обмежень з метою повернутися до плаваючого курсу. Згідно з «дорожньою мапою» з МВФ, уже в червні чиновники Нацбанку мають узгодити з Фондом план подальшого послаблення валютних обмежень.

І хоча в умовах війни відпускати курс загрожує великими ризиками для української економіки, періодично ця ідея лобіюється окремими групами експортерів, а також має деяку підтримку серед представників Фонду. І не факт, що наші чиновники не піддадуться цим умовлянням, наприклад, до осені цього року.

У будь-якому випадку, дуже хотілося б, щоб таке рішення регулятора було зваженим.

Результати аукціону Мінфіну з розміщення облігацій 23 травня. Поки що у Мінфіну, завдяки узгодженим із НБУ діям у частині стимулювання купівлі банками бенчмарк-ОВДП, а також своєчасному отриманню міжнародної допомоги, непогано виходить закривати дефіцит бюджету без додаткової емісії гривні. Зобов'язання не запускати «друкарський верстат» для покриття касових розривів скарбниці цього року Україна має і перед МВФ.

Залучати необхідні суми Мінфіну вдається переважно за допомогою розміщень бенчмарк-ОВДП і валютних паперів. Результати останніх аукціонів очевидно влаштовують чиновників, а міністр фінансів Сергій Марченко нещодавно натякнув, що, за можливості, Мінфін намагатиметься навіть почати знижувати дохідність за новими паперами, що пропонуються.

23 травня Мінфін запропонує інвесторам такі види облігацій:

Наявність серед пропозицій нового первинного розміщення валютних облігацій у доларі дає інвесторам надію на певне підвищення дохідності за ними на фоні постійного зростання ставки Федрезерва США. І у поєднанні з досить дохідними паперами у гривні терміном на 294, 525 та 1001 день знову «відкачає» з ринку певну частину ліквідності після купівлі цих облігацій банками.

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Це зменшить тиск на курс нацвалюти на валютному ринку. Щоправда, при цьому Мінфін має практично щодня цього тижня гасити відсотки, якісь із гривневих чи доларових паперів, за якими приходить термін платежу. Що трохи знизить вплив аукціону на поведінку клієнтів на міжбанку, але збереже за ним роль важливого маркера для всіх фінансистів щодо оцінки ситуації з перспективами нацвалюти.

Загалом, фондовий ринок наразі залишається вагомим підстрахуванням для курсу гривні.

З психологічних чинників на поведінку та настрій клієнтів на валютному ринку продовжить впливати ситуація на фронтах та постійні атаки росією українських міст, цивільних та військових об'єктів. Але треба віддати належне нашим громадянам, військовим та бізнесу: економіка країни поступово адаптується до постійних обстрілів агресора і починає демонструвати позитивні зрушення, навіть в умовах посилення напруженості на фронті.

Прогноз курсу долара та євро на 22−26 травня

Міжбанк:

Долар. НБУ продовжить проводити інтервенції за курсом 36,9343 гривні за долар і цим перекриватиме брак долара на торгах. Тому, збереженню коридору за доларом на міжбанку в межах 36,5686−36,9343 гривні зараз нічого не загрожує. За моїми розрахунками, цього тижня Нацбанку доведеться витратити на підтримку курсу щонайменше $295−560 млн.

Євро. За моїми прогнозами, з 22 до 26 травня пара євро/долар на зовнішніх ринках перебуватиме в межах коридору від 1,071 до 1,092 долара за євро. Причому, з огляду на безліч дуже важливих новин щодо економіки США та країн ЄС, практично всі ці дні спостерігатиметься суттєва волатильність котирувань як самої пари євро/долар, так і курсу євро щодо гривні.

За моїми розрахунками, коридор євро на українському міжбанку перебуватиме в межах від 39,16 до 40,33 гривень.

Готівковий ринок:

Спред за доларом у більшості обмінок фінкомпаній та касах банків цими днями перебуватиме в межах від 20−25 копійок до 30−35 копійок, а за євро — від 25−35 копійок до, максимум, 1 гривні. Євро залишиться головним інструментом для спекуляцій на нашому готівковому ринку.

Курс готівкового долара в більшості банків у період із 22 до 26 травня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 36,90 до 37,90 гривень.

А в обмінниках фінкомпаній цей коридор цінників купівлі та продажу складе від 37,00 до 37,85 грн.

Курс готівкового євро. У банках цінники купівлі/продажу євровалюти перебуватимуть у межах коридору від 39,60 до 41,40 грн.

А в обмінниках фінкомпаній курс євро перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 39,80 до 41,10 грн.