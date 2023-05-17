Обсяг придбаних фізособами ОВДП зріс в 3 рази: що зацікавило інвесторів

За минулі два тижні фізичні особи придбали в три разі більше ОВДП за об'ємом, а кількість угод зросла майже вчетверо. Про вподобання інвесторів і питання, які найчастіше задають ті, хто вкладає гроші в цей інструмент, «Мінфіну» розповіла Євгенія Грищенко, заступниця директора ICU.

Збільшення активності приватних інвесторів частково пов’язано з початком нового періоду реінвестування коштів, отриманих від погашення військових ОВДП 10-го травня. Майже 100% клієнтів інвестували отримані кошти знов у папери Мінфіну.

Разом із цим ОВДП набирають все більшої популярності серед населення. Багато з тих, хто вже має досвід купівлі облігацій, продовжують інвестувати нові кошти та діляться позитивним досвідом з іншими, тим самим популяризуючи цей фінансовий інструмент. І це не дивно, адже ОВДП об'єднують у собі три найбажаніші цілі — допомогу країні, збереження коштів та пасивний дохід.

Найбільшим попитом користувались останнім часом облігації з погашенням у вересні 2023 року, у березні та червні 2024 року. Усі випуски є військовими ОВДП та посунули на четверте місце папери з погашенням у лютому 2025 року, лідера попередніх тижнів.

Інвестиції в папери з погашенням у 2023 році склали 55% від загального об'єму, в ОВДП з погашенням у 2024 році — 20%, з погашенням від 2025 по 2027 роки — 25%. Середньозважена дюрація (період часу до повного повернення інвестицій) зменшилась на пів року — до 12 місяців.

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Особливості реінвестицій в ОВДП через Дію

Так як реінвестиція коштів від погашення військових ОВДП переважно йде через застосунок «Дія», відповідаю на найчастіші питання щодо механіки відображення та розрахунків паперів у системі.

Кошти від погашення, виплати відсотків за ОВДП, що були куплені через Дію, завжди виплачуються на картку е-підтримка, яку клієнт вказав при купівлі. При цьому, при купівлі через ICU у Дії, такі папери одразу ж після зарахування відображаються у торговому кабінеті клієнта системи ICU Trade, до якого він має доступ при першій купівлі. А от при достроковому продажу ОВДП через торгову систему ICU Trade, кошти вже зараховуються на рахунок клієнта у системі та можуть бути виведені на будь-який банківський рахунок 24/7 або реінвестовані у нові папери під час торгової сесії.

Щодо відображення виплат. У застосунку «Дія» за відсотковими паперами відображається весь підсумований відсотковий дохід за період + погашення номіналу — 1000 грн. В дійсності, виплата купонів проходить з періодичністю раз на пів року від дати першого випуску і дорівнює половині встановленого Міністерством фінансів річного відсотку, і тільки номінал 1000 грн виплачується у кінці строку з останнім відсотковим платежем.

Інформацію щодо паперів, їх параметрів, встановлених відсотків, періодів виплат можна подивитися на сайті НБУ у розділі «ОВДП, які знаходяться в обігу» та на сайті Міністерства фінансів у розділі про державний борг. Наша система ICU Trade також транслює всі виплати, їх параметри та періодичність у терміни, зазначені умовами випуску.

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Як розраховується дохідність ОВДП

Інше найчастіше питання — щодо розрахунку дохідності. Є нормативи та ринкова практика, згідно якої всі дисконтні папери та папери, що вже не мають проміжних виплат, розраховуються за формулою простої дохідності до погашення (позначається як «SIM»).

Всі інші папери, що мають більше однієї процентної виплати, розраховуються за ефективною дохідністю («YTM»), яка передбачає реінвестицію всіх купонів за рівнем дохідності купівлі. Саме тому клієнти, які просто підсумовують всі виплати доходів і приводять їх до періоду інвестиції, не можуть вийти на заявлений за паперами рівень дохідності.

Пишіть ваші питання у коментарях, намагатимусь відповісти на них у наступних оглядах.