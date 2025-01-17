Валюта в Україні найближчими днями: чому подешевшав долар і якими будуть цінники на євро

Цей робочий тиждень на валютному ринку України був складним для гривні, але дав певні позитивні сигнали щодо перспектив нацвалюти на найближчий період.

З критично важливого можна назвати сигнали від наших західних партнерів про те, що незалежно від подальшої політики США після 20 січня (дата інавгурації нового президента США Дональда Трампа), країни Європи, Великобританія, Канада та інші члени «Великої сімки» точно продовжать фінансувати Україну у раніше обумовлених, а можливо, й більших обсягах.

МВФ з іншими найбільшими міжнародними фінансовими організаціями — від Світового банку до ЄБРР, говорять про продовження співпраці з нашою країною в рамках наявних програм.

З урахуванням останнього зростання ЗВР (на 1 січня 2025 року до $43,8 млрд за рахунок надходження західної допомоги) це дає чіткий сигнал українському валютному ринку, що Нацбанк матиме всі необхідні валютні ресурси для утримання курсу нацвалюти в бажаних для НБУ параметрах.

Динамікаміжнароднихрезервів

Крім того, на міжбанку явно починає видихатися девальваційний тренд. Бюджетні гроші, отримані компаніями від держави наприкінці минулого року, практично вже всі витрачені: щось пішло на розрахунки з персоналом, щось на розрахунки з українськими постачальниками, а щось на купівлю валюти та закриття боргів перед іноземними контрагентами .

Це означає, що тепер гривневий навіс над міжбанківським валютним ринком скоротився. Це явний позитив для безготівкового курсу гривні, яка почала помітно зміцнюватися вже з середи до п'ятниці з ціллю трохи вище 42 гривень до кінця тижня.

Щоправда, тепер Нацбанку (і частково Мінфіну) треба ще уважніше стежити за поведінкою готівкового ринку. Справа в тому, що занадто великі залишки на поточних гривневих рахунках населення у поєднанні зі зростанням цін, що продовжується, провокують збільшення скуповування валюти громадянами, які вважають валюту головною страховкою і захистом для своїх заощаджень від інфляції.

Отже, лише відносна стабільність готівкового курсу долара та євро дозволять скоротити тиск на цьому сегменті валютного ринку на гривню з боку подібних покупців-фізособ.

Важливо це і чиновникам Мінфіну, який зараз робить дедалі більшу ставку на збільшення обсягів розміщення гривневих ОВДП не лише банкам та бізнесу, а й фізособам на вторинному ринку через фінпосередників. Українці завжди порівнюють свої можливості щодо отримання доходу між трьома основними напрямками своїх грошових вкладень: у валюту, гривневі депозити та гривневі ОВДП. Тому для Мінфіну зараз теж дуже важливо, щоб дохідність гривневих ОВДП перекривала витрати громадян через девальвацію гривні.

Поки що, за рахунок відсутності оподаткування, портфель ОВДП, куплених населенням, досить швидко зростає, і становив станом на 17 січня 77,23 млрд гривень. Хоча ще порівняно недавно він перебував у межах близько 70−73 млрд. гривень. Тобто динаміка явно позитивна з погляду Мінфіну як продавця боргових паперів держави.

ОВДП, які перебувають у обігу за номінально-амортизаційною вартістю

З огляду на те, що покупці валюти цього тижня були дуже активними на торгах, Нацбанку доводилося практично щодня виходити з інтервенціями з продажу долара для стримування зростання котирувань. Ці зусилля регулятора у поєднанні з продажами ще кількох великих експортерів не пройшли даремно. І зрештою, позиції гривні на міжбанку щодо долара дещо зміцнилися.

За 13−17 січня долар під час продажу на міжбанку просів на 14 копійок — зі стартових рівнів понеділка 42,23/42,28 до 42,11/42,14 гривень на завершення п'ятничних торгів.

А ось котирування продажу безготівкового євро за цей же період зросли на 22 копійки — з 43,1463/43,1805 до 43,3901/43,4042 гривень. Але це була реакція українського міжбанку на зміцнення позицій євро на міжнародних майданчиках і динаміки курсу долара щодо гривні на нашому міжбанку.

Пара євро/долар на зовнішніх ринках з 13 по 17 січня 2025 року

На готівковому ринку долар у п'ятницю ввечері, 17 січня, обмінники продавали по 42,55 — 42,65 гривень, а євро — по 44,00 — 44,10 гривень. Порівняно з курсами продажу долара в межах 43 гривні та вище, які спостерігалися ще на початку тижня, це також явний позитив для нацвалюти.

Крім того, пожвавлення у професійних учасників ринку та населення викликало нещодавнє інтерв'ю одного з топ-чиновників Нацбанку Катерини Рожкової, в якому, крім усього іншого, вона недвозначно вказала на збільшення ролі євро на українському валютному ринку та на те, що в перспективі орієнтація Нацбанку за курсом гривні буде прив'язана до євро.

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Це вже не перші натяки регулятора на те, що він уважно відстежує всі тенденції в торгівлі України і готується до поступового переходу від прив'язки гривні до долара до прив'язки до євровалюти. Щоправда, Катерина Рожкова визнала, що цей процес можливий лише після закінчення війни, що є абсолютно логічним.

Поки що ж населення продовжує активно затарюватися валютою, хоча не забуває і про нарощування гривневих вкладень. За даними Нацбанку, обсяг коштів, розміщених фізособами на банківських рахунках у гривні та іноземній валюті, лише за грудень 2024 року зріс на 2,5% до рекордних 1 214,043 млрд гривень. А за минулий рік обсяги вкладів громадян у банках зросли на 12,6%.

Це теж серйозно впливає на поведінку готівкового валютного ринку, оскільки люди постійно порівнюють прибутковість за гривневими вкладами та гривневими ОВДП з рівнем доходів, які б вони отримали за рахунок зростання курсу при купівлі валюти.

Чим стабільніший курс гривні на міжбанку та на готівковому ринку, тим активніше люди вкладаються в депозити або ОВДП. І навпаки, при посиленні девальваційних процесів громадяни починають активніше скуповувати валюту, бачачи у ній захист від знецінення своїх заощаджень.

За збереження тенденції підвищеного попиту на валюту власники обмінників цими вихідними знову не стануть особливо знижувати свої цінники продажу ні щодо долара, ні щодо євро. При цьому, фінансисти все ж таки враховуватимуть поведінку міжбанку останніх днів, де гривня зміцнилася щодо американської валюти.

Висока конкуренція між обмінниками не дозволяє їм зараз особливо грати «на підвищення». Тому вони вважатимуть за краще встановити середній рівень спреду між купівлею і продажем як по долару, так і по євро, розширюючи його тільки в тому випадку, якщо в даному регіоні у них буде досить активний платоспроможний попит на валюту.

Більшість обмінок фінкомпаній і відділень банків, що працюють у ці суботу і неділю, пропрацюють у ці дні зі спредом у межах 20−30 копійок на доларі і в 20−50 копійок на євро.

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 18−19 січня

Курс готівкового долара у суботу та неділю у більшості обмінників фінкомпаній та відкритих у ці вихідні відділень банків буде в межах коридору: прийом від 41,90 до 42,50 гривень та продаж від 42,60 до 42,90 гривень .

Курс готівкового євро буде в межах коридору: прийом від 43,30 до 43,95 гривень та продаж від 44,00 до 44,60 гривень. Причому розкид за котируваннями продажу євро в різних мережах обмінників залишатиметься значним. Це залежить від погляду власників обмінних пунктів на подальші перспективи щодо євро та від їх індивідуальних завдань.

Варто також зазначити, що традиційно оптові обмінні пункти будуть готові дещо «рухатися» за курсом прийому (тобто ставити свій цінник прийому вище, ніж їхні роздрібні колеги) та продажу валюти (їх цінник буде нижчим за роздрібні обмінники) в межах до 3−5 копійок по долару та 5−10 копійок по євро.