Прив’язка гривні до євро можлива не раніше, ніж за три роки — експерт

За сприятливих воєнних та економічних обставин прив’язка гривні до євро , як основної іноземної валюти, може статися не раніше 2028 року. Таку думку в етері телеканалу «Суспільне» висловив Сергій Мамедов, віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку.

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Разом з тим експерт вважає, що це «ідеальний» сценарій, реалізація якого вимагатиме дотримання щонайменше 5 основних вимог:

По-перше, кількість експортно-імпортних операцій в євро має суттєво переважити аналогічні показники в інших валютах, зокрема в доларах США.

По-друге, поступ України до ЄС має бути не лише декларативним, а з максимальною інтеграцією всіх державних процесів, економіки, законодавства до норм і принципів європейської спільноти.

По-третє, в Україні має настати мир з чіткими безпековими гарантіями, що унеможливлять у майбутньому будь-які зазіхання країни-агресора на українську державність.

По-четверте, залучення потужних саме європейських інвестицій у повоєнне відновлення та розвиток країни.

По-п'яте, Україна має відповідати засадничим демократичним принципам та постулатам ЄС, таким, як свобода слова, прозорість виборів, боротьба з корупцією тощо.

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«Перехід на євро не варто сприймати, як панацею. І вже точно мова не йде про відмову від гривні. Отже, громадянам не варто нервувати, скуповуючи євро. Це буде цілком природний та економічно зважений процес, про який громадяни дізнаються заздалегідь: на етапі бюджетного планування на майбутній рік.

Наразі відмови від долара США, як курсоутворювальної валюти, не станеться. Однак Україна декларує стратегічну мету, вектор розвитку, реалізація якого збігається зі стратегічним завданням стати повноправним членом Європейського Союзу", — підсумував Мамедов.