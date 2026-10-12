В обмінниках більше немає ажіотажу: як це вплине на курс готівкового долара та євро

Цього тижня більшість геополітичних, військових та економічних подій працюватимуть на подальше розгойдування ситуації на світовому валютному ринку. Це негайно позначатиметься на поведінці всіх учасників нашого валютного міжбанку, особливо, з огляду на поточну ситуацію в Україні.

НБУ доведеться серйозно попрацювати для збереження стабільності курсу долара та закриття зростаючих потреб у валюті з боку всіх гравців нашого ринку. Але для регулятора це посильне завдання, навіть із огляду на зниження ЗВР України за вересень на 3,2%.

При щоденних обсягах міжбанку, зареєстрованих за системою Блумберг, у межах до $300 млн-390 млн, Нацбанк із його постійними інтервенціями з продажу долара залишається маркетмейкером за будь-якого розкладу. Отже, може «керувати» курсом на міжбанку і навіть періодично формувати у потрібні моменти відповідні курсові тренди безпосередньо за доларом, і опосередковано — за євро. За моїми розрахунками, з 12 до 16 жовтня НБУ для підтримки гривні на міжбанку доведеться витратити не менше ніж $1,05 млрд-1,39 млрд.

Пару євро/долар продовжить лихоманити. З одного боку, тиск продовжують чинити фінансова та боргова кризи у Франції, політична криза в Іспанії. На тлі високих цін на енергоносії, це працює проти євро на зовнішніх ринках. Із іншого боку, протистояння США та Ірану на Близькому Сході, схоже, знову спровокує найближчими днями посилення військових операцій у цьому регіоні, що спрацює вже проти всієї світової економіки, зокрема, й самих Штатів.

Графік євро/долар

В результаті глобальному бізнесу зараз сподіватися на зниження світових цін на нафту не варто. Отже, і ризик зростання інфляції в усіх країнах світу за рахунок дорожнечі енергоносіїв лише посилюється. За моїм прогнозом, у період із 12 до 16 жовтня ціни на нафту BRENT на світовому ринку перебуватимуть в межах від $93 до $112 за барель, що боляче битиме по всій світовій економіці.

У результаті на майбутніх засіданнях ФРС США та ЄЦБ регуляторам доведеться вирішувати складне питання: і далі боротися з інфляцією монетарними методами і підвищити вкотре ставки на 0,25% річних. Чи все ж таки не посилювати грошово-кредитну політику хоча б до грудня, сподіваючись, що ситуація на Близькому Сході вирішиться і головного провокатора світової інфляції — подальшого зростання цін на енергоносії — вдасться уникнути.

Тим паче, що саме підвищенням ставок ФРС США та ЄЦБ геополітичний та військовий конфлікт безпосередньо не вирішиш, а ось остаточно придушити ледь помітне зростання економіки США та ЄС цілком реально.

Саме тому риторика чиновників ЄЦБ та Федрезерва щодо того, коли підвищувати ставки, минулого тижня дещо змінилася. Якщо раніше інвестори періодично отримували сигнали, що ставки можуть бути підвищені у жовтні, то зараз почалися натяки на те, що це потрібно буде зробити лише у грудні 2026 року. Тобто керівництво ЄЦБ та ФРС США не мають сумнівів у тому, що підвищити ставки доведеться, але хочуть відтягнути це рішення.

Такий розклад настроїв у Федрезерві та в ЄЦБ на тлі високих цін на енергоносії та чергового посилення конфлікту на Близькому Сході ситуативно працює на зміцнення долара щодо євро, і паралельно з цим за рахунок вищих ставок у Штатах сприяє перетіканню капіталу до США. Особливо, у високотехнологічні компанії. Недаремно президент США Дональд Трамп знову активно заговорив про ШІ, і навіть знову почав загравати перед американськими проміжними виборами із криптоспільнотою.

Оскільки вибори в Штатах відбудуться вже на початку листопада, а боргова криза у Франції лише розширюється, від політичного та економічного істеблішменту цих країн до кінця місяця варто очікувати нових сигналів та гучних заяв. Кожен із них серйозно впливатиме на поведінку пари євро/долар та настрої інвесторів.

Тож ралі за парою євро/долар цього тижня продовжаться, що відразу позначатиметься і на курсі євро в Україні щодо гривні. Мій прогноз щодо пари євро/долар на період із 12 до 16 жовтня 2026 року — це коридор від 1,113 до 1,134 долара за євро з приблизно однаковою щоденною волатильністю в межах від 0,25 до 0,85 цента на євро.

Для України це означає щоденні коливання курсу євро щодо гривні в межах 11−38 копійок. Це суттєва волатильність для нашого ринку, тому НБУ через політику «гнучкого курсоутворення» намагатиметься максимально згладити ці гойдалки за курсом не лише долара, а й євро.

Йому це може вдасться, але якщо чергові новини з Близького Сходу, а також заяви політиків Франції, Іспанії чи США, вкотре не налякають інвесторів. За гучних політичних заяв або загострення війни США-Іран стрибки євро/долар будуть дуже швидкими, і Нацбанк фізично не встигатиме на них реагувати протягом наших сесій на міжбанку.

Особливо, в тому випадку, коли українські торги вже будуть закриті, а заяви світових політичних лідерів чи військові операції на Близькому Сході пройдуть поза цим часом. У цьому випадку, наступного робочого дня котирування нашого ринку вже при старті відображатимуть ті співвідношення пари євро/долар, які склалися на момент старту українського міжбанку.

До середини жовтня додаватиметься попит на валюту і з боку держкомпаній, які забезпечують закупівлю енергоносіїв до початку опалювального сезону, а також енергетиків та держкомпаній критичної інфраструктури, яким треба відновлювати обладнання, що розбите росією, перед настанням холодів.

Я прогнозую зростання попиту на валюту на торгах у межах щоденних $15 млн-35 млн саме за рахунок чинника наближення опалювального сезону та необхідності відновлення пошкодженої цивільної, комерційної та критичної інфраструктури через обстріли рф.

Трохи підстрахує гривню у цей період наближення періоду розрахунків компаній із бюджетом за податками та зборами. Зазвичай, ці розрахунки проходять до 20 числа, і цього місяця, із огляду на вихідні, у бізнесу залишається не так багато часу, щоб сконцентрувати необхідні гривневі ресурси для цих операцій.

У результаті я чекаю на деяку активізацію продажу експортного виторгу аграріями та айтівцями до кінця цього тижня, а також підвищення попиту на гривневі ресурси з боку інших компаній. Адже у другій декаді жовтня всім структурам треба розрахуватися з персоналом за першу половину місяця, а також сплатити відповідні податки із таких платежів.

Деяке збільшення продажів валютного виторгу експортерами у другій декаді жовтня — безперечно позитив для гривні, але через збереження проблем із логістикою вивезення української агропродукції глобально картини на нашому міжбанку це не змінить. Нацбанк, як і раніше, буде головним продавцем долара на торгах у всі дні цього тижня.

Серед покупців валюти цими днями будуть помітні імпортери бензину, дизпального, ПММ та газу, а також енергетики, держкомпанії та великі мережі із продажу товарів народного споживання.

Крім того, варто врахувати, що цього понеділка, 12 жовтня, у США відзначають День Колумба і американські банки не працюватимуть. Тому українські банки 12 жовтня працюватимуть за доларом ТОМом (розрахунки в гривні цією датою, постачання валюти — наступного робочого дня). Це традиційно знизить активність наших гравців у понеділок, оскільки багато учасників ринку відразу перенесли свої операції з долара на вівторок, 13 жовтня, щоб не працювати ТОМом.

Цього тижня також збережеться щоденне перевищення купівлі валюти населенням собі на картки та на готівковому ринку над обсягами валюти, яку населення продає зі своїх карток або здає в обмінники.

За моїми прогнозами, з 12 до 16 жовтня таке перевищення перебуватиме в межах від $18 млн до $48 млн на день. Сума такого перевищення дещо знизиться, оскільки багато громадян, які хотіли і мали фінансову можливість раніше купити валюту в межах нацбанківських лімітів на жовтень, це вже зробили. Це дещо послабить вплив цього чинника на поведінку українського валютного ринку, але загалом цей нюанс залишиться одним із найважливіших під час аналізу поведінки вітчизняного готівкового ринку.

Прогноз курсу долара та євро на 12−16 жовтня

Міжбанк

При прогнозному коридорі пари євро/долар на світовому валютному ринку в межах від 1,113 до 1,134 долара за євро та прогнозному коридорі за котируваннями безготівкового долара на торгах у цей період у межах від 44,55 до 45,25 гривень, коридор за безготівковим євро в цей період, за моїми розрахунками, перебуватиме в межах від 50 до 50,95 гривень.

Готівковий ринок

Обмінники фінкомпаній та більшість банків пропрацюють зі спредом за доларом у межах від 20 до 25 копійок, і за євро — в межах до 20−60 копійок із періодичною зміною своїх цінників протягом дня, залежно від поведінки міжбанку в Україні та тренду за парою євро/долар у світі.

Під час спекулятивного розгойдування світового валютного ринку за парою євро/долар українські обмінники оперативно змінюватимуть свої цінники, залежно від курсів українського міжбанку та поведінки долара та євро на міжнародних майданчиках.

Щобільше, за можливості власники обмінників цього тижня намагатимуться зіграти «на пониження» за курсом євро щодо гривні в тому випадку, якщо на зовнішніх майданчиках розпочнуться нові ралі за парою євро/долар зі зміцненням позицій американської валюти.

Якщо ж цього не станеться, власники українських обмінників та банки намагатимуться працювати у форматі «з обороту». Річ у тім, що більшість українців зараз в умовах війни не мають фінансових можливостей активно скуповувати валюту, особливо в прифронтових регіонах і регіонах із постійними екстреними відключеннями електроенергії та обстрілами.

Тобто людям просто не до валюти. Тому фінансисти змушені зараз боротися за кожного платоспроможного клієнта, що змушує їх працювати у форматі «з обороту», іноді навіть з деяким зниженням своїх цінників при великих заявках клієнтів.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 44,40 до 45,45 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — від 44,45 до 45,35 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 49,70 до 51,65 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 49,90 до 51,60 гривень

Широкий розкид котирувань долара та євро в обмінниках фінкомпаній та банків буде основною особливістю цього тижня на українському готівковому валютному ринку.