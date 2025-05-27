Українці активніше несуть долари до обмінників: як це впливає на курс

Минулого тижня курс долару щодо гривні майже не змінювався, а коливання на міжбанку були мінімальними. Що впливало на це, і які чинники тиснутимуть на міжбанк найближчим часом, розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

На міжбанку тиша. Коливання +/- 5 коп, вузький спред. Проте середньодобове сальдо (купівля мінус продаж) зросло до 3-тижневого максимуму — $84 млн. Причина такого руху — в зниженні пропозиції валюти майже на 15% при відносно стабільному попиті. Такий розклад можна пояснити притриманням валюти від продажу, можливо, впливом валютної лібералізації.

Активність населення з безготівковою валютою знизилась до багатотижневих мінімумів. Знизилась як купівля, так і продаж валюти — продають поки що стабільно більше, ніж купують. В результаті середньодобовий продаж безготівкової валюти населенням перевищив купівлю на $4,5 млн.

На готівковому ринку незначне пожвавлення через зростання продажу валюти. Сальдо готівкових операцій знизилось до середньодобового рівня трохи більше $12 млн.

Інтервенції НБУ за тиждень знизились на 18% — до $618,4 млн.

Безготівковий долар пройшов тиждень майже без змін, підвищившись з 41,49 до 41,50 грн, безготівковий євро суттєво підріс через світові тенденції з 46,45 до 46,92 грн.

Готівковий долар також втратив 1 коп. — із 41,68 до 41,67 грн, готівковий євро підвищився слідом за міжбанком із 46,86 до 47,33 грн.

Що впливало на ринок

Масовані обстріли кожен день. Безпековий ризик грає проти ринку.

В Україні працює місія МВФ. Завжди, коли працює місія, наш ринок напрочуд стабільний й спокійний.

Мінекономіки опублікувало свої прогнози для бюджетної декларації. На 2025 рік розглядається середній курс 43,3 грн за долар, та курс на кінець року 43,7 грн за долар. Ринок, так чи інакше, приймає ці прогнози при плануванні, й ці рівні на 4,3% вище поточних. Проте вони знаходяться близько до вже використованих рівнів імпортерами.

НАК «Нафтогаз» продовжує закуповувати газ.

Виплат за ВВП-варантами в травні не буде. Ринок закладає це, як базовий сценарій, і не очікує жодного впливу.

ЄС закриває торговельний безвіз із Україною. Вже з 6 червня. Мінекономіки оцінило втрати на рівні $2,9 млрд, або близько 1% ВВП. Авжеж, це дуже негативний чинник для ринку, який потребує переорієнтації експорту, насамперед аграрного. Проте позитивним чинником буде підвищення внутрішньої пропозиції цих товарів, що тиснутиме на ціни.

Мінфін проводить активні консультації з партнерами щодо фінансування на 2026 та наступні роки. Європейським партнерам запропоновано сумісне фінансування українського війська.

Що буде найближчим часом

30 травня — виплати за ВВП-варантами за 2023 рік. Тут можна сказати так: всім дякую, всі вільні. Або приймаєте пропозицію Мінфіну, або однаково буде реструктуризація.

Імпорт газу для відновлення запасів у газосховищах підтримуватиме попит на валюту.

Чекаємо на завершення місії МВФ й рекомендацій щодо наступного траншу. Сподіваюсь, позитивне.

Безпековий чинник. Здається, що він знову повертається до ринку.

Можливо послаблення гривні до рівня 41,75 грн. Проте повільне та незначне. На ринку відсутній достатній обсяг ліквідності для суттєвих зсувів курсу. Та й НБУ володіє достатнім запасом міцності, щоб стабілізувати коливання. А ще попереду червень, який за останні 25 років лише 4 рази був девальваційним, із яких лише один раз девальвація була вище 1%. Таким чином, чекати на сильні рухи також не варто. Проте ситуація може змінитися вже в липні-серпні.

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Готуємось до гарячого початку червня: